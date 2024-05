Rutinska provjera pri zapošljavanju dovela ju je do šokantnog otkrića: 'Uključila se i policija'

Jedna žena iz Kalifornije ispričala je kako je rutinska provjera dovela do šokantnog otkrića u njezinom kriminalnom dosjeu. Korisnica TikToka, Samantha, objavila je video u kojem upozorava druge na informacije koje je saznala kada je njezin poslodavac napravio provjeru prije nego što je počela raditi u novoj tvrtki, piše Daily Mail.

Na svoje iznenađenje, saznala je da je se tereti za tri kaznena djela. ‘Ovo je upozorenje za vas. Ako se namjeravate prijaviti za posao, pogotovo u financijskoj tvrtki, saznajte sve što može i vaš poslodavaca’, rekla je Samantha, ‘Nemojte biti poput mene i hodati uokolo s trima točkama optužnice za kaznena djela’.

Samantha je rekla da se rutinska provjera provodi jer je njezina tvrtka prolazila kroz spajanje, što je značilo da ona zadržava svoj posao, ali radi za novog poslodavca. Rezultati su otkrili da je žena s istim imenom i rođendanom bila optužena za provalu, krađu identiteta i intenzivno posjedovanje kontroliranih supstanci još od 2014. godine.

‘Ne znam kako sam se zaposlila na poslu koji trenutno radim. To je financijska tvrtka, a nitko to nije primijetio’, rekla je Samantha, ‘Na moju sreću, tvrtka s kojom se spajam radi super temeljitu provjeru, čak rade i cijelu provjeru otisaka prstiju FBI-a. Mogli su me osloboditi krivnje po otiscima prstiju, znajući da moji otisci nisu u sustavu, ali iz nekog razloga netko je iskoristio moje ime i moj rođendan i počinio neka kaznena djela 2014.’.

Jordie Black, voditeljica sadržaja za Zinc - globalnu tvrtku za provjeru pozadine - rekla je za Newsweek da je moguće da ljudi budu pogrešno identificirani. ‘Moguće je da pojedinci budu greškom označeni kao da u svom dosjeu imaju optužbe za kaznena djela, čak i ako nisu počinili nikakav zločin’, kaže Black.

‘To se može dogoditi kada dvije osobe imaju isto ime ili druge identifikacijske podatke, što dovodi do netočnih podudaranja’, dodaje, ‘Dobar sustav provjere bi trebao upozoriti korisnike na potencijalna podudaranja gdje bi informacije mogle biti dvosmislene ili netočne. HR tim ili organizacija tada moraju provesti temeljitu dubinsku analizu, provjeravajući detalje izravno s pojedincem i upućujući ih s drugim izvorima kako bi se osigurala točnost'.

Mnogi korisnici TikToka suosjećali su sa Samanthom i podijelili svoja slična iskustva saznavši iznenađujuće informacije o svojim provjerama. ‘Imala sam sličan problem. Spasilo me to što je zapisana visina bila 173 cm, a ja sam visoka 150 cm. Na kraju sam uspjela sve raščistiti’, napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala: ‘Imala sam sličnu situaciju. Bila sam zaručena i kupovali smo kuću, a otkrila sam da je član obitelji upotrijebio moj identitet da dobije auto. Bilo je užasno iskustvo’. Treća piše: ‘Dugo sam imala dvije nesreće u svom dosjeu - u vrijeme i na mjestima na kojima nikada nisam bila’.

