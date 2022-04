Na jezeru Rakitje uređen otočić za čigre koje na putu do Afrike prelete i do 10.000 km

Svake se godine ondje gnijezdi oko 140 parova crvenokljunih čigri i oko 50 parova riječnih galebova. Zato su otočić na jezeru Rakitje, odnosno dom ovih letača čija su staništa često ugrožena čovjekovim aktivnostima, uredili djelatnici Javne ustanove Maksimir, Zavoda za ornitologiju HAZU, Zelenog prstena Zagrebačke županije i udruge Biom. Navezli su, naime, osam metara kubnih šljunka i očistili vegetaciju.

Prva takva akcija je održana pak 2018. godine kada je otok prekriven geotekstilom i šljunkom što je znatno usporilo zarastanje otočića i osiguralo održavanje stabilne populacije čigri. Ipak, protokom vremena dio šljunka se isprao s otočića i potrebno ga je bilo nadopuniti kao i očistiti otočić od vegetacije.

Crvenokljune čigre su se u prošlosti gnijezdile na prirodnim riječnim sprudovima duž Save i Drave, no ta staništa nestaju zbog regulacije riječnih tokova, vađenja šljunka iz riječnog korita, utvrđivanja obala, zagađenja i drugih antropogenih utjecaja. Zamjenska gnjezdilišta naročito su važna s obzirom na činjenicu da gniježđenje na riječnim otocima u velikoj mjeri ovisi o trenutačnom vodnom režimu i vremenskim prilikama. Visoka razina vode nekih godina onemogućava gniježđenje, a nagli porast vodostaja u ljetnim mjesecima redovito potopi sprudove i uništi gnijezda s jajima ili izleženim ptićima. Stoga je za održavanje stabilnih populacija crvenokljune čigre presudna mogućnost gniježđenja na umjetnim staništima poput šljunčara s otocima te platforme.

Čigre su ptice selice koje na putu do Afrike prelete i do 10.000 kilometara. Na prvi pogled sliče na galeba, no odaje ih upečatljiv dugi crveni kljun i račvast rep poput lastavičinog. U Hrvatskoj su prisutne od travnja do rujna. S gniježđenjem uglavnom počinju početkom svibnja. Polog se sastoji od jednog do tri jaja, a inkubacija traje od 21 do 23 dana. Ptići su djelomični potrkušci koji gnijezdo napuštaju s otprilike tri dana starosti, a potpuno su opernaćeni oko 24 dana nakon izlijeganja. Oba roditelja sjede na jajima i othranjuju ptiće. Ukoliko gnijezdećem paru iz nekog razloga prvo leglo u sezoni propadne, mogu započeti s novim gniježđenjem. Našim čigrama želimo i ove godine uspješno gniježđenje.