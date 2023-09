Na današnji dan Zagrebom je prošao prvi tramvaj: 132 godine kasnije, metroa nema, ali stiže 11 rabljenih

Znate li koliko godina tramvaji već voze zagrebačkim ulicama? Da ne Googlate, evo odgovora - pune 132 godine. Istina, nisu to odmah bili električni tramvaji, glavni pogon najprije su bile 'konjske snage' i to one prave, na četiri kopita. Prema podacima sačuvanim u našoj arhivi, put od konjskih omnibusa, do današnjih, rabljenih tramvaja, dug je 179 godina, a od posljednje vožnje konjskih tramvaja, pa do danas, prošlo je 113 godina.

Iako, tek na povremenim linijama, kao preteča tramvaja, konjski su omnibusi Zagrebom počeli voziti još davne, 1844. godine, a prvi su tramvaji hrvatskom metropolom počeli prometovati gotovo pola stoljeća kasnije - 5. rujna, 1891. godine. Tog je dana, točno u 13 sati, na prvu vožnju krenulo 16 kola konjskog tramvaja. Konji su u 'radnom odnosu' bili sve do 1910. godine, kada su umirovljeni te ih je, prije 113 godina, zamijenio električni pogon. Već tada, Zagreb je tramvajskim linijama bio prilično dobro pokriven – mreža se protezala na 1200 kilometara prometnica, kojima se godišnje prevozilo 370 milijuna putnika, s plaćenom voznom kartom.

Jubilarna, stota obljetnica organiziranog, javnog gradskog prijevoza, u Zagrebu, obilježena je 5. rujna, ratne 1991. Svečanu sjednicu ZET-ovog Upravnog odbora, u Starogradskoj vijećnici, na kojoj je slavljenike pozdravio tadašnji predsjednik Skupštine grada, Boris Buzančić, popratili su tada Večernjakovi novinari, a ono što su, prije 32 godine zapisali, čuva se i danas u našoj arhivi.

„Ide kako vurica, lep je kak curica“.

Tog slavljeničkog, 5. rujna 1991., nešto prije podneva, iz ZET-ova se dvorišta, na Remizi, začuo, starijim Zagrepčanima, poznat zvuk zvonca. Bio je to obnovljeni, stari tramvaj, koji je ulicama Zagreba vozio još 1922. godine, a te je, 1991., krenuo na svoju prvu vožnju, u novom ruhu. Vozač te svečane, probne vožnje, Dragec Vunčec, koji je obnovljeni, stari, tramvaj ponovo provezao zagrebačkim ulicama, od Remize, do spoja Ilice i Tomićeve, vidno oduševljen, komentirao je tada -„Ide kako vurica, lep je kak curica“, što je bilo simpatično Večernjakovom novinaru, koji je Dragecov komentar 'ubacio' i u članak.

Ipak, neki, koji su dobro pamtili 'lice' starog tramvaja, nisu baš bili potpuno zadovoljni, jer zamijetili su razlike – u obnovljenoj verziji nije više bilo originalnih sjedala od letvica, s preklopnim naslonima, kakva su bila dvadesetih godina, kao niti kožnih, visećih rukohvata, a niti odijeljenih, ulazno-izlaznih perona. No, kako je tada napisao naš novinar, za dočarati ugođaj prohujalih godina, bio je sasvim dovoljan i drveni 'mornarski' pod, veliki prozori, s drvenim okvirima, vrata, koja su se ručno otvarala i zatvarala, konduktersko zvonce, što bučno najavljuje zaustavljanje i polazak te originalna, drvena pločica, s ljubaznim upozorenjem 'Izvolite se uputiti prema izlazu'.

Ključeve obnovljenih, tzv. Mandlovih kola i 'Košakove prikolice', tadašnji je gradonačelnik Zagreba, Boris Buzančić, svečano uručio, direktoru Tehničkog muzeja, Dragi Holiću, kako bi ta institucija, koja ga je godinama čuvala, nastavila brigu o budućoj turističkoj atrakciji.

Umjesto metroa, rabljeni tramvaji

Iako je, na proslavi 100-og rođendana, te 1991. godine, tadašnji predsjednik Upravnog odbora ZET-a, Zlatan Froehlich, upozorio na teško, financijsko stanje tvrtke, direktor, Julius Pevalek je i unatoč tome, najavio nabavku novih vozila i otvaranje novih trasa. Svečano je tada najavljeno i „spuštanje u podzemlje“, no, to se, ni do danas, ipak, nije ostvarilo.

Metro u Zagrebu, bio je i kasnije karta na koju su, najčešće u predizborno vrijeme, znali zaigrati još neki političari, no realnost je ipak daleko od toga, no blizu je nabavci rabljenih tramvaja. U više od 130 godina organiziranog javnog gradskog prijevoza, rabljeni tramvaji u Zagreb stižu drugi put u povijesti, prvi, model GT6, popularni “genšeri”, stigli su 1995. godine, iz Mannheima.

Nova, druga po redu, tura rabljenih tramvaja, Zagrebom će početi voziti već ove jeseni. Vozila, od kojih je svako vrijedno oko 245 tisuća eura, na zagrebačke tračnice stižu u listopadu, ove godine, a isporuka će biti gotova do prosinca, sljedeće godine. Nabavljeno je ukupno 11 tramvaja, a Večernjakov novinar, Dario Topić, doznao je sve detalje o dvadesetak godina starim, njemačkim, trodijelnim tramvajima, model GT6M, konzorcija AdTranz, koji u Zagreb stižu iz Augsburga.

Iako mnogima dolazak rabljenih tramvaja, koji su u prometu više od dva desetljeća, ne zvuči kao obnova voznog parka, to je ipak dobra vijest budući da je to, nakon gotovo 20 godina, prvo pojačanje zagrebačkom gradskom prijevozu, u čijem voznom parku ima i tramvaja starih čak pola stoljeća.

Iako su tramvaji, koji nam stižu, proizvedeni 1996., tvrtka IFTEC modernizirala ih je u periodu od 2012. do 2016. godine, ugradnjom novog sustava informiranja putnika i redizajnom interijera te, prema ocjeni međunarodnog magazina, 'Urban Transport', specijaliziranog za javni prijevoz, mogu voziti još barem 10-15 godina.

