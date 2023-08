VIDEO Doznali smo sve detalje o rabljenim tramvajima za Zagreb: Koje će biti boje i što će nuditi putnicima?

Zagrebačkim ulicama već od ove jeseni vozit ćemo se u njemačkim tramvajima. Iako će na tračnicama u metropoli biti novost, vozila koja stižu u pomoć ZET-u vrlo su iskusna i u kotačima imaju dvadesetak godina iskustva. Bit će to ujedno i prvo pojačanje voznom parku zagrebačkog gradskog prijevoznika nakon gotovo isto toliko godina. Na kupnju procijenjenu na 2,7 milijuna eura Grad se odlučio kako bi ugasio požar u dotrajalom voznom parku ZET-a, obrazložio je gradonačelnik Tomislav Tomašević prvo u lipnju , kada je natječaj raspisan, a zatim i ovoga tjedna, kada je objavio kako je donesena odluka da taj problem riješe uz pomoć Grada Augsburga.

Vrhunac inženjerstva 90-ih

Naime, na međunarodni javni natječaj koji je trajao do srpnja pristigla je jedna ponuda vrijedna 2,07 milijuna eura, bez PDV-a, i to iz bavarskoga grada koji se obvezao da će za otprilike 245 tisuća eura po vozilu od listopada ove do prosinca sljedeće godine isporučiti 11 tramvaja. Kako doznajemo, prvi će se u ZET -ovim garažama i radionicama naći već u rujnu. A iako primjerak na fotografiji ne sliči onima koje gledamo u Zagrebu, na našim ga ulicama možda neće prepoznati jer će ga Nijemci prelakirati u plavu boju ZET-a, a majstori u dvama tramvajskim spremištima u Dubravi i na Trešnjevci u njega će ugraditi pripadajuću opremu prije puštanja u promet, što se očekuje u listopadu. U međuvremenu će se za rukovanje drukčijim modelom educirati i vozači.

– Obuku bi prvo prošli ZET-ovi instruktori i vozači tehničke kontrole, koji će zatim dalje prenositi usvojena znanja. Natječajem je također predviđeno dobivanje cjelokupne servisne dokumentacije i uputa o održavanju. Predviđa se kako bi cijela procedura, uz obveznu provedbu homologacije vozila, od dolaska prvog pa do njegova uključenja na redovne linije potrajala nešto manje od mjesec dana – navode u ZET-u u odgovoru na naš upit.

A glavno je pitanje kakvih je to 11 tramvaja koji će zamijeniti dotrajale kompozicije koje metropolom voze već pola stoljeća? Kako doznajemo, put Zagreba bi trebao model GT6M konzorcija AdTranz. Ova šifra možda ne znači puno, ali konzorcij AdTranz dobro je poznato ime.

Model GT6 datira s početka devedesetih i originalno ga je proizvela njemačka tvrtka MAN. Bio je to prvi niskopodni tramvaj u Europi, svojedobno vrhunac njemačkog inženjerstva i tehnike, o čemu svjedoči podatak da je prva generacija činila okosnicu berlinskog tramvajskog prijevoza devedesetih, a model GT6 svidio se i Japancima, koji su ga nabavili u nekoliko gradova.

Poslije je tvrtku preuzela njemačko-kanadska grupacija Bombardier koja, među ostalim, proizvodi zrakoplove koje u floti ima i Croatia Airlines. AdTranz je 1996. proizveo model GT6M, a upravo takvi trodijelni tramvaji trebali bi se uskoro pojaviti na zagrebačkim ulicama.

Iako se čini kako nisu u cvijetu mladosti, oni nisu ni blizu starog željeza, već ih se u ovom stanju može koristiti barem 10-15 godina, piše Urban Transport, međunarodni specijalizirani magazin za javni prijevoz. Navode i kako su budući zagrebački tramvaji u izvrsnom stanju jer ih je tvrtka IFTEC modernizirala 2014. u Leipzigu ugradnjom novog sustava informiranja putnika te redizajnom interijera. A koje je uvjete postavio Zagreb? Kakvi tramvaji moraju biti? U natječaju se tražilo potpuno niskopodno vozilo maksimalne brzine najmanje 50 kilometara na sat, koliko iznosi zakonsko ograničenje za javni promet u gradu u Hrvatskoj.

Usto tramvaj mora moći primiti najmanje 145 putnika a da ne nastane gužva, a od tog broja mora biti osigurano najmanje 55 sjedećih mjesta. Usporedbe radi, to je samo nešto manje od najvećeg i najčešćeg tramvaja koji prometuje Zagrebom, Končareva TMK2200. U natječaju je tražen i nadstandard koji nije dostupan u svim vozilima ZET-a, a to je “sustav za informiranje putnika, monitor za prikaz linija i informacija za putnike”. Tramvaji modela GT6M imaju i udobnija sjedala, odnosno deblji “tapecirung”.

Drugi put u povijesti

Nijemci su zadovoljili te uvjete, točnije augsburški “ZET”, odnosno SAV, tvrtka Starwerke Augsburg Verkers CmbH. Obratili smo im se i pisanim putem, ali i u telefonskom razgovoru zamolili su nas za još malo strpljenja dok se rješavaju posljednji detalji oko potpisivanja ugovora. Naime, Tomašević je odluku potpisao 21. kolovoza, a do kraja mjeseca teče žalbeni rok od 10 dana, nakon čega slijedi službeno potpisivanje ugovora.

Spomenimo i kako ovo nije prvo iskustvo Zagrepčana s njemačkim tramvajima. Kupnja rabljenih vozila, u konkretnom slučaju tramvaja, uobičajena je kod gotovo svih prijevoznika u svijetu. ZET je pak jednom u više od 130 godina povijesti nabavio rabljene tramvaje, i to 1995. godine iz Mannheima, a riječ je, kažu, bila o iznimno pozitivnom iskustvu. I to su bili tramvaji modela GT6, popularni “genšeri”, koji su se pokazali iznimno pouzdanim i jednostavnim za održavanje, stoga su zadržani u prometu i dulje od očekivanog. I većini su vozača ostali u lijepom sjećanju, ponajviše zbog vrlo dobrih tehničkih karakteristika i upravljivosti. A kako će se novi-stari tramvaji snaći u metropoli, doznat ćemo vrlo skoro.