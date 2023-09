Planira se potpuna obnova jednog od najprometnijih zagrebačkih mostova, doznali smo detalje

„Jučer je svečano predan prometu četverotračni most preko Save u Trnju“, napisao je, prije 64 godine, Večernjakov novinar, N. Misaljević. Taj arhivski članak, na požutjelom novinskom papiru i danas svjedoči o danu kada je, u 11 sati prijepodne, tadašnji predsjednik Gradskog narodnog odbora i otac Novog Zagreba, Većeslav Holjevac, pred tisućama okupljenih građana, presjekao vrpcu te svečano otvorio most, kojemu je dao ime Most Slobode.

Od tog se dana, glavnom cestovnom poveznicom Novog Zagreba s ostatkom grada, danonoćno vozilo, bicikliralo i pješačilo. Mnogo ga se „trošilo“, no nije ga se „mazilo“ – iako je, u petak, 4. rujna 1959., zasluženo bio udarna vijest na Večernjakovoj naslovnici, most, koji je u upotrebi bio 24/7, punih 60 godina, nije, iako je zaslužio, dobio adekvatnu obnovu.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Obnova počela za 60. rođendan

Tek prije 4 i pol godine, u ožujku 2019., konačno je najavljena obnova na koju je, Most Slobode, dugo čekao. Predviđeno je da će se radovi odvijati u fazama, a prva faza obuhvatila je izradu novih pješačkih staza, sanaciju pješačke ograde i šest, korozijom oštećenih, mjesta na čeličnim lukovima.

No, kako je Most Slobode izgledao 2020. godine te koliko je i nakon te prve faze obnove, vapio, ne za kozmetičkim, nego za kirurškim intervencijama, svjedoče fotografije Pixsellovog Davora Puklaveca.

GALERIJA: Most Slobode "obnovljen" je 2019. za 27 milijuna kuna. Ovako je izgledao 2020.

Svjetlo na kraju tunela ipak se vidi – sadašnja gradska uprava ima velike planove, vezane za obnovu savskih mostova te je krenula u njihovu realizaciju. Nakon završenih radova na Domovinskom mostu te Mostu mladosti i Savskom mostu, najavljeno je da će započeti i sveobuhvatna obnova Mosta slobode, kao i Jadranskog mosta.

Kraj radova u 2026.

Zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba, Luku Korlaeta, pitali smo u kojoj je trenutno fazi obnova Mosta Slobode, što je do sada napravljeno, za kada je planiran završetak svih radova i kada će, 64-godišnji most, ponovo zablistati u svom punom sjaju?

„U sklopu prve faze izvanrednog održavanja Mosta Slobode, 2019. godine, koja je trajala 9 mjeseci, sanirane su ograde, vijenci i pješačke staze. Uklonjene su postojeće, betonske, pješačke staze i izgrađene nove. Hodne površine zaštićene su premazima na sol, UV zrake i habanje. Postavljena je nova, čelična pješačka ograda. Uklonjen je postojeći, čelični vijenac i postavljen novi. Uklonjeno je 50 cm rubnog dijela kolnika do betona i postavljena hidroizolacija kolnika, na tom dijelu. Postavljeni su novi granitni rubnjaci. Asfalt je zamijenjen visokootpornim betonom, koji je premazan zaštitnim premazima na sol, UV zrake i habanje. Sanirano je nekoliko oštećenih dijelova čeličnih lukova mosta na način da je obnovljena antikorozivna zaštita. Dužina zahvata bila je 270 metara, a vrijednost izvršenih radova iznosila je 2.787.178,97 eura (bez PDV-a)“, navodi Korlaet, u stručnom pojašnjenju, dodajući da, kao arhitekt, osobno visoko cijeni lik i djelo projektanta Mosta Slobode, prof. Krunoslava Tonkovića.

19.10.2022., Zagreb - Zagrebacki dogradonacelnik Luka Korlaet. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Sanacija savskih mostova je, kako kaže, jedan od prioriteta u radu ove gradske uprave, no dinamika izvođenja radova, redoslijed i rokovi završetka, na pojedinim mostovima, uvjetovani su spremnošću projektno-tehničke dokumentacije, činjenicom da se, u isto vrijeme, radovi u užem gradskom području mogu izvoditi na samo jednom mostu, te dostupnošću financiranja, osim iz gradskog proračuna i iz drugih izvora, posebno EU fondova, gdje ističe Fond solidarnosti, zbog čega je, pojašnjava, došlo i do određenih prilagodbi u redoslijedu sanacija mostova, kako bi se iskoristili što više sredstava iz tog europskog fonda.

Jedan po jedan

No, bitno je da se ono, što je započelo 2019., nastavilo prošle, 2022. godine, kada su, na Mostu Slobode, zamijenjene prijelazne naprave, na glavnom rasponu mosta, što je ujedno predstavljalo i drugu fazu sveobuhvatnog održavanja mosta. Kako navodi Korlaet, treća faza sanacije Mosta Slobode, kojom će se sanirati upornjačke prostorije te zamijeniti 8 prijelaznih naprava čeličnog mosta, započet će 2025. godine, nakon kompletne sanacije Jadranskog mosta. Projekt je trenutno na reviziji, na građevinskom fakultetu.

„Za istu godinu planirana je i sanacija cijelog mosta – što je četvrta faza sanacije. U toj fazi planirana je postava nove hidroizolacije i asfalta kolnika, sanacija armirano betonske kolničke ploče, uklanjanjem kontaminiranog betona, postavom sanacionih mortova i betona te premazivanjem zaštitnim premazom ploče. Također se planira uklanjanje stare i nanašanje nove, antikorozivne zaštite čeličnih lukova, poprečnih i sekundarnih nosača, te zamjena, hrđom oštećenih, čeličnih dijelova mosta. Postavit će se nova, vertikalna i horizontalna odvodnja mosta, te sanirati peta lukova. Završetak svih radova na sanaciji Mosta Slobode planira se u 2026. godini“, otkrio nam je dogradonačelnik Zagreba, Luka Korlaet, te je dodao kako procjena potrebnih sredstava, za predviđene radove, iznosi oko 17.5 milijuna eura.

