Može bor za 70 kuna? E, ove sezone ne idemo ispod stotke

U rasadniku Marija Beraneka u Svetoj Klari pravo je more stabala. Ima nordijskih jela, pa zatim običnih smreka i onih srebrnih, od metra do onih viših od tri. A među njima hodaju kupci u potrazi za božićnim drvcem koje će odnijeti kući. Počela je, naime, sezona prodaje borova, kako ih najčešće zovemo, što znači da je za Beraneka biznis u punom jeku od ranoga jutra. – Cijene su uvijek iste. Metar obične smreke je 40 kuna, silbera 80, a nordijske jele 90 – kaže Beranek.

Čekat ću sniženje

Osim u rasadnicima, božićna se drvca mogu kupiti i na 52 lokacije po Zagrebu, a prodaja traje do 24. prosinca. Jedna od njih je Trešnjevački plac, na kojemu se mogu naći sve tri vrste stabala, visine od 80 centimetara pa do gotovo četiri metra. Uglavnom su rezana, a tek ponegdje se nude ona u tegli jer je, kažu prodavači, kupcima teško do kuće nositi cijele sadnice. Jele su ove godine najtraženije, unatoč visokoj cijeni koja doseže i 480 kuna za one od tri i pol metra koje kupci uglavnom postavljaju u poslovnim prostorima ili dvorištima.

– Jela je kvalitetnija, iglice manje otpadaju i dulje traje. Lijepa je i elegantna pa je zato svi žele, bez obzira na cijenu – kaže Miro Matejčić, kod kojeg takvo drvce stoji oko 300 kuna, odnosno ona iznad tri metra između 380 i 450.

Lani su se na Trešnjevci mogla naći drvca za 80 ili čak 70 kuna, ali ove će godine Zagrepčani za pošten bor morati izdvojiti najmanje 100.

– Ako je stablo zaista malo i slabo, mogli bismo ga dati za, recimo, 80 kuna, ali ispod stotke uglavnom ne idemo – govori Štef Ceković, koji takve cijene objašnjava skupim najmom prodajnog prostora. I dok većina kupaca nema ništa protiv, nekima, poput umirovljenika Mirka Leskovara i 20 kuna više znači mnogo.

– Obično si kupim stablo negdje do metra, lani sam ga našao za 70 kuna. Uzet ću si ga i ove godine jer je kićenje drvca tradicija, ali zaista mi nije drago – ističe Leskovar.

Drvca ispod 100 kuna u Heinzelevoj nedaleko od Kvatrića ima, ali može ih se nabrojiti na prste jedne ruke. Cijene su uglavnom od 100 do 150 kuna za manja te od 200 do 350 za veća, a nude se i petmetarski golijati za koje treba odvojiti između 500 i 700 kuna.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

– Nadajmo se da će se cijene pred Božić spustiti jer ne namjeravam dati toliko novca za bor koji ću baciti za dva tjedna – komentira Siniša Božić.

Internet i umjetne verzije

No na Njuškalu se, primjerice, drvca mogu pronaći i upola jeftinije. Nude se smreke visoke tri metra za samo 150 kuna, silberi ne prelaze 300, a nordijsku jelu se, uz malo kopanja po internetu, da “ukebati” i za 120 kuna. Oni kojima su, pak, draža umjetna stabla, morat će se potruditi da nađu povoljnu ponudu. Unatoč sniženjima u šoping centrima i do 50 posto, drvca visine oko 1,2 metra uglavnom nisu ispod 120 kuna, a ona od dva metra stoje od 300 pa sve do nekoliko tisuća kuna.