Morate sutra u centa Zagrebar? Radi se na sanaciji potresa, tramvaji voze obilazno

Zbog sanacije posljedica potresa sutra će od 6.30 do 12.30 sati biti obustavljen dnevni tramvajski promet i to Jurišićevom ulicom, Draškovićevom sjeverno od Ulice kneza Mislava, Ulicom Ribnjak sve do Mihaljevca, te Vlaškom i Ulicom Franje Račkog.

Tramvajske linije 4, 11, 12, 14 i 17, javljaju u ZET-u, vozit će izmijenjenim trasama.

Linija 4: Savski most - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Kvaternikov trg - Dubec

Linija 11: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Kvaternikov trg - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Kvaternikov trg - Dubrava

Linija 14: Borongaj - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovćeva - Glavni kolodvor - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Za one koji moraju u centar uvedena će biti izvanredna autobusna linija (Kaptol - Mihaljevac), koja će prometovati trasom Kaptol - Degenova - Medveščak - Ksaver - Mihaljevac. Vozni red izvanredne autobusne linije dostupan je na stranicama ZET-a.