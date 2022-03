Močvara otvara svoja vrata svim etno-punkerima

Sve zaljubljenike u etno i punk Cinkuši pozivaju da im se sutra pridruže. U svojih gotovo 30 godina djelovanja i dalje su ostali poznati po energiji koja pršti iz njih na pozornici, a u to se mogu uvjeriti svi koji se nađu ispred Močvare u 20 sati.

Cinkuši su etno-punk grupa koja na svojim koncertima nikoga ne ostavlja ravnodušnima.

- Svi oni koji su barem jednom bili na koncertu Cinkuša znaju kako će to izgledati - očekuje nas beskompromisni nastup benda koji je muzikom možda etno bend, ali je stavom i izvedbom itekako punkerski. Cinkuši su jedan od rijetkih bastiona hrvatskog etno izraza kojim pogađaju sve generacije - od najmlađih do najstarijih, od ljubitelja klasične, jazz, narodne ili starogradske glazbe, do poklonika rocka, punka i alternativne glazbe. Na njihovim koncertima redovito vlada atmosfera snažnog doživljaja radosti i života, katarze, delirija i transa koji podjednako vibrira između publike i glazbenika zahvaljujući energičnim nastupima koji su redovito prošarani humorom, samoironijom i nevjerojatnom nonšalancijom kakvu ima rijetko koji bend s ovih prostora - kažu Cinkuši.

Ulazak je moguć uz covid potvrdu i osobnu iskaznicu.