Maskota na Cvjetnom trgu dijelit će letke i učiti ljude da antibiotici nisu bomboni

Nepotrebno i nepravilno uzimanje antibiotika te razvoj otpornosti bakterija na antibiotike predstavlja jedan od najvećih javno-zdravstvenih izazova 21. stoljeća, osobito u vrijeme COVID-19 pandemije, kako u svijetu i zemljama regije, tako i u Hrvatskoj. Kako bi se o odgovornoj primjeni antibiotika informirala i educirala ne samo stručna, nego i najšira javnost, povodom Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima (WAAW) i Europskog dana svjesnosti o antibioticima (ECDC), u Hrvatskoj se provodi kampanja „Antibiotici nisu bomboni“. Tim će povodom na Cvjetnom trgu u Zagrebu biti postavljene instalacije koje vizualiziraju bakterije, dok će maskota u obliku bakterije dijeliti edukativne letke građanima.



U sklopu kampanje, koja se ove godine provodi od 18. do 24. studenog 2021., održana je i regionalna online konferencija i panel rasprava "Antibiotici nisu bomboni", a po prvi su puta, u suradnji s NICE-om (National Institute for Health and Care Excellence), među ostalim temama predstavljene i nove smjernice za propisivanje antibiotika u Hrvatskoj. Četiri smjernice odnose se na najučestalije zdravstvene tegobe kao što su akutna upala srednjeg uha, grlobolja, samoograničavajuće infekcije dišnih puteva i akutni sinuitis u kojima se propisuju antibiotici kao sredstvo liječenja, a oni se trebaju uzimati po preporuci nadležnog liječnika.