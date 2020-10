Maksimirski Minus Zwei cener podiže svijest o plućnoj hipertenziji

Ljubitelji trčanja, zdravog načina života i boravka u prirodi imali su priliku u subotu ujutro sudjelovati na šestom izdanju utrke „Maksimirski Minus Zwei cener“ koja je okupilo više od 200 sudionika. Utrka je po običaju imala i javnozdravstvenu pozadinu, a ove godine je u fokusu bilo podizanje svijesti o plućnoj hipertenziji. Osim o ovoj rijetkoj bolesti, sudionici su mogli naučiti i o različitim važnostima zdravog i aktivnog života, a sve s ciljem promocije rekreativnog trčanja i uživanja u prirodi.

Glavna maksimirska kros utrka od 8 km, raspodijeljena je na četiri kruga. Za sve željne nešto lakšeg tempa je održana i utrka građana na 2 km. Unatoč zahtjevnim okolnostima, ovogodišnji „Maksimirski Minus Zwei cener“ je uspješno održan sukladno s epidemiološkim mjerama i preporukama. Velik odaziv svih generacija je još jednom potvrdio kako je riječ o jednom od omiljenih obiteljskih događanja. A oni najmlađu dobili su na poklon besplatnu ulaznicu za zagrebački ZOO, što ih je posebno razveselilo i pridonijelo atmosferi subotnjeg jutra.

Utrku je organizirao Atletski klub Maksimir u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Domom zdravlja Zagreb – Centar i Veleučilištem Velika Gorica. Andrija Damjanović iz AK Maksimir izrazio je svoje zadovoljstvo ishodom cjelokupne manifestacije.

-Neopisivo me veseli što ova utrka nije podbacila usprkos svim poteškoćama koje nam je ova godina donijela. Zahvaljujem, ali i čestitam svim našim građanima koji su se odazvali i istrčali utrku, bez obzira na to jesu li se natjecali u kros ili građanskoj utrci - kazao je on.

Organizatori utrke ove su godine udružili snage s udrugom oboljelih od plućne hipertenzije „Plava krila“ kako bi se osvijestilo javnost o postojanju ove rijetke bolesti. Radi se o bolesti povišenog tlaka u plućnim žilama od koje boluje nešto manje od 200 ljudi u Hrvatskoj.

-Plućna hipertenzija neizlječiva i vrlo zahtjevna bolest, a oboljeli su ove godine ugroženiji nego ikada. Stoga nam je želja ovom suradnjom proširiti svijest u javnosti o ovoj rijetkoj bolesti, o kojoj se još uvijek premalo zna. Upravo sloganom Ostani bez daha za PH cilj je sudionicima utrke dočarati osjećaj koji oboljeli imaju kada ostaju bez daha prilikom najmanjih napora, čak i u stanju mirovanja - objasnila je Zdenka Bradač, predsjednica udruge „Plava krila“.

Prema riječima predstavnika NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“, izrazito je važno osvijestiti građane o važnosti ranog prepoznavanja plućne hipertenzije i pravovremenog početka liječenja u svrhu osiguravanja kvalitetnijeg i duljeg života. Djelatnici NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ održali su javnozdravstvena savjetovanja te zagrijavanje za sve sudionike prije samoga starta utrke.

Ovogodišnje izdanje utrke su uveličali i bivši vrhunski sportaši i olimpijci, a tom prigodom je predstavljen i europski projekt „Active in Sport Again“. Značajni partneri utrke su bili Crveni križ grada Zagreba i Planinarsko društvo „Matica“, a cijela utrka je održana pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba.