Mačji spektakl godine: WCF Cat Olimpia 2025 prvi put u Zagrebu, moći će se vidjeti neke od najrjeđih mačaka

Zagreb će u subotu i nedjelju postati središte svjetske felinologije jer u Family mall stiže jedna od najvećih i najvažnijih svjetskih izložbi mačaka -WCF Cat Olimpia 2025.,koja se prvi put održava u Hrvatskoj, a okupit će više od 350 mačaka iz 30-ak zemalja. Pod pokroviteljstvom Svjetske mačje federacije (WCF), izložba donosi bogat i raznolik program, najavili su organizatori Udruga Felis Croatia. Može se posjetiti od 9 sati, a program oba dana traje do 18 sati.

Posjetitelji će imati priliku uživo vidjeti 31 različitu pasminu, među kojima su i neke od najrjeđih i najfascinantnijih. Od najmanje pasmine na svijetu – Singapure, koja svojim sitnim tijelom i velikim očima ostavlja bez daha, do veličanstvenih Maine Coonova, pravih “nježnih divova”. Tu su i Kartuzijska mačka, plemenita Francuskinja sa stoljećima tradicije, Kurilski bobtail s repom poput “pompona” i gotovo psećim karakterom te još mnogih drugih.

Mačke će se ocjenjivati u čak 19 različitih ringova. Prema strogim standardima Svjetske mačje federacije ocjenjivat će ih 18 međunarodnih sudaca. Suđenja će trajati od 9 do 18 sati, a oko 16 sati počet će najočekivaniji trenutak svakog dana - Best in Show, u kojem će se birati najljepše i najupečatljivije mačke izložbe.

Organizatori kažu da WCF Cat Olimpia 2025 nije samo revija ljepote već je to i mjesto edukacije, inspiracije i povezivanja ljubitelja mačaka. U sklopu izložbe bit će organiziran VETTI kutak s korisnim savjetima veterinara o zdravlju i njezi mačaka. Dodatno je tajnica Udruge Felis Croatia osmislila originalan način predstavljanja hrvatske baštine - kroz posebne rozete s motivima narodnih nošnji iz raznih regija Hrvatske. Tako će nagrađene mačke iz cijelog svijeta ponijeti sa sobom i dio hrvatske tradicije. Izradu rozeta je preuzela @Christine Ribbon Rosette.

– Ponosni smo što smo uspjeli dovesti ovakvu izložbu u Zagreb, kao i što nas je svojim dolaskom počastila legenda svijeta mačaka, Anneliese Hackman, predsjednica WCF-a, koju zbog velikog znanja često nazivaju i enciklopedijom – poručio je Trpimir Sulić, predsjednik Udruge Felis Croatia i međunarodni sudac.

"Za sve koji mačke ne vide samo kao kućne ljubimce, već kao bića s elegancijom balerine, srcem lava i dušom umjetnika – WCF Cat Olimpia 2025 je događaj koji se ne propušta. Ovdje svaka mačka ima svoju priču, a svaka šapa ostavlja trag", poručuju organizatori. Izložba će se održati uz podršku Vetti grupe, Purine Pro Plan, Royal Canina, Mongea, Josere, Maistra Hospitality Group te Pet Almighty Photography i Ubastija.