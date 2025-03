Lovrić podnio kaznenu prijavu protiv Tomaševića: 'Riječ je o klasičnom nenamjenskom trošenju europskog novca'

Predsjednik stranke Plavi grad Ivica Lovrić je protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića, šefa Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića te voditelja podružnice Čistoća Davora Vića Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) podnio prijavu zbog kaznenog djela Prijevare koja štetno utječe na financijske interese Unije. Razlog je nabava 66.400 kontejnera, kanti, zvona i spremnika za otpad raznih vrsta u vrijednosti od 10,1 milijun eura u iznosu od 85 posto financirana europskim novcem iz Fonda Konkurentnost i kohezija. Prema ugovoru, spremnici su pohranjeni ulici Gordana Lederera odakle su se trebali razmjestiti po gradu, no velika većina njih još uvijek stoji ondje i ne koristi se što predstavlja povredu ugovora.

– Kada je u lipnju 2021. nova vlast preuzela upravljanje Zagrebom, umjesto da spremnike isporuči korisnicima ili postavi na lokacije gdje nedostaju, ostavila ih je da propadaju, bez adekvatnog nadzora i čuvanja. Da stvar bude gora, zbog nebrige i neodržavanja lokacija je zarasla u grmlje i pretvorila se u divlji deponij na kojemu se odlaže glomazni i potencijalno opasni građevinski otpad prepun azbesta, a sve se to nalazi u neposrednoj blizini vrtića i osnovne škole – poručuju iz stranke Plavi grad.



"Prema obvezama ugovora, prostorom i spremnicima trebalo se postupati pažnjom dobrog gospodara te redovito izvještavati o svemu relevantnom, no ništa se od toga ne čini. Izvješća se krivotvore, a u kakvom su stanju kontejneri i spremnici vidljivo je sa snimki i fotografija. Tisuće novih kanti, kontejnera i spremnika propada već četiri godine, a na njima su vidljiva oštećenja. Umjesto da ih se popravlja, prepušteni su propadanju. Istovremeno, brojni se Zagrepčani žale da su spremnici pred zgradama i zeleni otoci pretrpani, smeće iz njih ispada što privlači štakore i druge životinje, dok spremnici ovdje stoje neiskorišteni. To je zagrebačka realnost kada je u pitanju gospodarenje otpadom"; naveo je Ivica Lovrić.



Prostor u Ulici Gordana Lederera koji je uređen za potrebe projekta, nastavlja on, nedovoljno je čuvan i zapušten, ne održava se, a sve to predstavlja kršenje obveza iz ugovora. "Riječ je o klasičnom nenamjenskom trošenju europskog novca, ali i o svjesnoj prijevari u izvješćima jer je očito da grad Zagreb u izvješćima koje je trebao redovito podnositi, nije navodio za što je utrošen novac iz projekta što je protivno ugovoru. Više je nego očito da se radi o prijevari na štetu EU fondova, lažnom izvještavanju i prikrivanju stvarnog stanja", upozorava Lovrić. Kada Plavi grad 2. lipnja preuzme vlast u Zagrebu, dodaje, divlji deponij u Ledererovoj bit će saniran u najkraćem mogućem roku, a spremnici postavljeni na one lokacije gdje ih nedostaje. "Plavi grad je jedina opcija koja nudi rješenja za bolji Zagreb, a ne izgovore!", zaključuje.