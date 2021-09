Ljutiti u Sesvetama: Bus samo projuri pokraj nas! ZET: Vozači su iznenađeni pritužbama

Stoje na stanici u Ulici Blage Zadre u Sesvetama i čekaju da ih pokupi autobus na liniji 269 ili pak 278. Ali on, kažu, projuri pokraj njih pa se moraju snaći kako doći do škole ili posla, zbog čega u takvim slučajevima i zakasne. Nerijetko su to situacije koje proživljavaju Sesvećani, kako ističu, kad putuju ZET-ovim prijevozom, a kada su se pokušali požaliti, napominju, kratko su odgovorili da im je to prvi glas te ih uputili da je obveza putnika da autobus čekaju na predviđenom i vidljivom mjestu.

– Ajde što pokraj mene projuri, ali problem je kad mi dijete ostane na stanici jer zakasni u školu. Drugi način transportiranja nema, a i ne može otići natrag kući jer smo svi na poslu. Gotovo svakodnevno se to događa, a vozač ne uvažava naše primjedbe. I događa se na stanicama s obje strane ceste, odnosno u smjeru istoka i zapada – govori zabrinuta mama iz Sesveta čija djeca redovito koriste javni prijevoz i sporne linije autobusa. Očajni su, dodaje, te ne znaju kome se obratiti kako bi se riješio taj problem, a trošiti novac na taksi im nije opcija.

– Uredno plaćamo kartu i to se ne bi smjelo događati. Vozač nam samo odmahne rukom i kaže da nismo bili na stanici, a to nije točno. I nije se jednomdogodilo da projure pa da je riječ o slučajnosti, već smo se s time suočili već nebrojeno puta. Osjećamo se nevidljivo – objašnjava, dodajući da autobusi na trasi 278 voze svakih pola sata, a oni na 269 svakih dvadesetak minuta. I mi smo se, dakako, obratili ZET-u, no kratko su odgovorili kako su iznenađeni pritužbama.

– Upitali smo vozače koji voze na spornim linijama i oni prvi put čuju za to. Istražit ćemo detaljnije što se točno dogodilo, a upozoravamo još jednom putnike da budu uvijek na vidljivom mjestu jer vozač nema obavezu zaustaviti se ako nema nikoga na stanici – poručuju neslužbeno iz ZET-a.