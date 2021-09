Grad Zagreb ulaže 40.6 milijuna kuna i obnavlja zdanja četiriju kulturnih institucija

Umjetnički paviljon, zgrada Zagreb filma, kazalište Gavella i Muzej Prigorja četiri su kulturne institucije čiji je osnivač Grad, a obnove njihovih oštećenja od potresa, koji je se dogodio prije poprilično dugih 576 dana, na dnevnom su redu četvrte sjednice Skupštine, zakazane za 30. rujna. Prema prijedlogu zaključka o sklapanju sporazuma o sudjelovanju u obnovi, u rekonstrukciju tih objekata uložit će se 40,6 milijuna kuna.



Od toga će za Umjetnički paviljon otići 17,3 milijuna, Gavella će se sanirati za 7,7, Muzej Prigorja u Sesvetama za 2,4, a objekt Zagreb filma na Novoj Vesi za 13,2 milijuna kuna. Grad će, sudeći prema dogovoru s državom, provesti stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada, a sredstva koja će na to potrošiti iz proračuna refundirat će Ministarstvo kulture i medija. Točnije, iz Europskog fonda solidarnosti jer su se ove ustanove prijavile na poziv za financiranje obnove kulturne baštine oštećene u potresu koje je resorno ministarstvo objavilo u siječnju.

Od elaborata do statike

Foto: Marin Tironi/PIXSELL Kazalište Gavella obnavlja se već 4 godine

Za kazalište Gavella to je na stavak agonije, budući da je ovo već četvrta godina da su prostori teatra pod skelama, a dosad je uloženo više od 13 milijuna u rekonstrukciju atrija te gradnju nove dvorane nazvane Scena 121. Inicijalna se obnova, za koju je pokojni gradonačelnik Milan Bandić rekao da će biti gotova i dva mjeseca prije roka, odužila za tri godine zbog komplikacija s tadašnjim izvođačem radova, koji je otišao u stečaj.



Nakon toga je raspisan novi natječaj za izvođača koji će dovršiti započeti posao, a Grad je naposljetku ugovor vrijedan 4,6 milijuna kuna potpisao s tvrtkom HEDOM d.o.o., koja je prije desetak godina obnavljala i Banske dvore.



Rok za dovršetak bio je pola godine, a u među vremenu se dogodio potres koji je oštetio konstrukciju zgrade i glumce “istjerao” na ulicu pa od udara predstave održavaju u drugim kazalištima. Sad će se uložiti dodatnih gotovo osam milijuna kuna za, kako piše u dokumentima, istražne radove nakon djelovanja potresa, elaborat ocjene po stojećeg stanja te projekt obnove konstrukcije zgrade. Kazalište je, spomenimo, otvoreno prije 68 godina, a u tom je razdoblju četiri puta obnavljano, no nikad tako temeljito kao što bi trebalo biti sada.



Od potresa je za javnost zatvoren i Umjetnički paviljon, čija je obnova počela odmah nakon 22. ožujka prošle godine. Do udara na području Petrinje, koji je dodatno oštetio zgradu, uloženo je oko 450.000 kuna, koje su do bili od donatora te tim novcem obnovili četiri ugaona tornja na zgradi.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Umjetnički paviljon oštetio je i Petrinjski potres



Ministarstvo kulture i medija usto je lani platilo izradu 3D snimke postojećeg stanja iznutra i izvana prema smjernicama gradskog Ureda za zaštitu spomenika, a s novim sredstvima iz EU fonda planira se izraditi projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu te naposljetku i ojačati konstrukcija, sanirati pukotine i oštećenja te renovirati krov. Umjetnički je paviljon sagrađen 1898. godine, a do danas je bilo tek nekoliko manjih intervencija na pročelju zgrade, krov je ojačan betonskim dodacima te je ostakljena kupola.

Kurija izdržala potres 1880.



Što se tiče Muzeja Prigorja u Sesvetama, zdanja u kojem je nekoć bila kurija zagrebačkog Kaptola, u potresu je ugroženo krovište jer su se grede koje ga drže pomaknule te je ispucala fasada. To su još bila i mala oštećenja na spram onih koja su mogla nastati budući da se nalazi blizu epicentra u Markuševcu. Sesvetsku su kuriju u 18. stoljeću “iskovali” kanonici, koji su i ondje nekoć stanovali, i jedna je od najstarijih na tom području, a zanimljivo je također, kako su kazali u muzeju, da je zgrada odoljela i velikom po tresu 9. studenoga 1880. Obnavljana je bila osamdesetih, a potom i 1991. Muzej je pak osnovan prije 44 godine.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL U zgradi Muzeja Prigorja u Sesvetama ugrožen je krov



Zdanje ustanove Zagreb film na Novoj Vesi pak nekadašnja je vojna bolnica i vojarna te u početku i Dom nemoćnih svećenika, a 1781. sagradio ga je biskup Josip Galjuf. Poznato je i kao Kuća hrvatskoga filma, jer pod njenim krovom rade razne strukovne udruge i društva, a ondje se nalazi i studio koji je specijaliziran za izradu animacije. U potresu je, prema izvještajima “statičara”, najviše oštećen aneks zgrade i soba 51. Osim što će se to sanirati, pokrpat će se rupe u zidovima, ograditi luk dvorišta te obnoviti istočni dio prizemlja i drugi kat.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Kuća hrvatskog filma na Novoj Vesi

