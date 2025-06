Ljetno izdanje kreativnog sajma na Trešnjevki: Moći ćete naučiti i tradicionalne tehnike izrade nakita

Centar za kulturu Trešnjevka poziva sve ljubitelje umjetnosti i kreativnosti na novo izdanje programa "Četiri sezone (4 Seasons)", kojim se na simboličan način obilježavaju smjene godišnjih doba. Ljetno izdanje održat će se u subotu od 11 do 19 sati, na adresi Park Stara Trešnjevka 1, uz besplatan ulaz.

Program okuplja umjetnike, obrtnike, dizajnere i entuzijaste koji kroz sajam umjetnina i rukotvorina, radionice i predavanja spajaju estetiku, održivost i ručni rad. Posjetitelji će moći razgledati i kupiti ilustracije, keramiku, grafike, torbe, ukrase te unikatni nakit izrađen od metala, drveta, keramike, smole i recikliranih materijala. Naglasak je i na održivosti, ekoprintu te tekstilnim i modnim detaljima poput heklanih i vezenih proizvoda.

Osim sajma, posjetitelje očekuju i kreativne radionice – od tradicionalnih tehnika izrade nakita do ekoprinta na tkanini i oslikavanja drvenih suvenira. Među sudionicima su Mala Trgovina Užasa by Rebel, Funky Shapes, Studio OWN, StapART dizajn, Petipleti, Mogut – Čuvar baštine, Darcraft i Angelica Rukotvorine. Program se provodi uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, a partner je sajam umjetnina i vještina Artizanat.