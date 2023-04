Krenuli radovi nakon puknuća cijevi u Zagrebu: Stvaraju se gužve, na snazi posebna regulacija

Na križanju Vodovodne ulice i Ulice grada Mainza u Zagrebu jučer navečer došlo je do puknuća cijevi te su ceste bile pod vodom. Jutros su krenuli radovi, a kako je izvijestio Holding radovi na puknuću trajat će do 14 sati. Kako je dio potrošača ostao bez vode, pitka voda osigurana je iz cisterne. "U tijeku je sanacija koja uzrokuje prometne probleme, posebno u Ulici Baruna Filipovića. To utječe i na javni prijevoz, a ne mogu proći niti pješaci. Zatvorena je jutros Vodovodna ulica u potezu 200 metara. Ne može se proći oba smjera, u predjelu Ulice Baruna Filipovića suženo je prometovanje na jedan kolnički trak. Alternativni pravac može biti Zagorskom i preko Zapadnog kolodvora", javio je s mjesta sanacije novinar Dario Topić.

"Učestalost puknuća cjevovoda i ostalih vrsta kvarova ne razlikuje se od višegodišnjeg prosjeka. Naše službe ulažu napore kako bi našim građanima u najkraćem roku omogućile normalizaciju vodoopskrbe. Molimo građane navedenog područja za razumijevanje i strpljenje", poručili su iz Holdinga.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na mjesto puknuća cijevi sinoć je došao gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Cjevovod koji je puknuo je iz 1968. godine. Dežurne ekipe su izašle na teren i zatvorili vodu u ovoj i ulici koja se pruža okomito na ovu u obliku slova T - kazao je Marko Blažević, direktor Vodoopskrbe i odvodnje. Dodao je kako su dežurni timovi prvo zatvorili dovod vode te da daljnjeg curenja i gejzira više nema.

Video: Poplava na Zelenom valu zbog puknuća cijevi kod Vodovodne ulice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Iako je cijev srednje veličine napravila je veliku štetu, podignula je cestu pa će sutra ovdje biti potrebno raskopati cijelo raskrižje i uvesti posebnu prometnu regulaciju - rekao je Tomašević. Svi koji su imali štetu, dobit će nadoknadu, dodao je i ponovio kako niti jedan grad u Hrvatskoj nema situaciju kao Zagreb.

Podsjetimo, nije ovo prvi put da u ulici ironičnog imena Vodovodna puca vodovodna cijev. Isto se dogodilo i u ožujku 2020. kada je dotrajali cjevovod popustio kod križanja s obližnjom Ulicom baruna Filipovića. Cijevi su, nije to novost, ekstremno dotrajale i na dnevnoj bazi u metropoli se događa više od jednoga puknuća i to od najmanjih lokalnih do magistralnih cijevi.