Ogorčena Zagrepčanka: Za dva i pol kilometra i pet minuta vožnje taxi platila skoro 14 eura

Kada mi je taksist rekao da za dva i pol kilometra, što je bilo tek nešto manje od pet minuta vožnje, trebam platiti 13,80 eura ostala sam zatečena. I zgrožena. Tim više što je to bila dnevna vožnja - ovim nam je riječima jedna naša čitateljica iz Zagreba prepričala današnje neugodno iskustvo koje je doživjela kada je bila primorana pozvati taxi službu kako bi je odvezla do bolnice Rebro.

Naime, malo nakon 14 sati čitateljica je pala izlazeći iz tramvaja u Maksimirskoj ulici. Ostali su joj putnici pomogli da se ustane i pokupi rasute stvari. Kako ju je noga jako boljela te nije mogla hodati nazvala je službu Taxi Zagreb i naručila prijevoz do bolnice Rebro. Taxi je stigao i s adrese Maksimirska cesta 39 odvezao je do hitnog prijema na Rebru u Kišpatićevoj 12. No nakon proživljenog pada i bolova u nozi doživjela je još jedan šok kada joj je vozač taxija rekao koliko iznosi račun za tu kratku vožnju.

- U čudu sam upitala vozača zašto je iznos tako velik, a on mi je odgovorio da su cijene taxi-usluga od Nove godine poskupjele 30 posto. Taj iznos od skoro 14 eura zaista je pretjeran jer se radilo o kratkoj petominutnoj dnevnoj vožnji i prijeđenih tek dva i pol kilometra - i dalje u nevjerici kazala nam je čitateljica koja nam je dostavila i presliku plaćenog računa na kojem se jasno vidi da je vožnja s jedne do druge navedene adrese trajala pet minuta i da je plaćeni iznos 13,80 eura ili 103,98 kuna.

Video: Stati ili proći: Što napraviti kada se na semaforu upali žuto svjetlo?