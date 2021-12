Korona ide na praznike? Grad Zagreb objavio radno vrijeme punktova za cijepljenje i testiranje

Grad Zagreb na svojim je službenim stranicama objavio raspored rada punktova za cijepljenje i testiranje za Badnjak, Božić, Novu Godinu i ostale blagdane i praznike.

Svi koji se žele cijepiti ili trebaju testirati to neće moći učiniti na Božić i Novu Godinu. Na Badnjak većina punktova radi skraćeno u jutarnjim satima, dok su iz grada pobrojali lokacije koje će raditi na blagdan sv. Stjepana i u nedjelju nakon 1. siječnja.

U nastavku donosimo detaljan raspored.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 02.11.2021., Zagreb - Guzva u novim paviljonima za cijepljenje protiv covida-19 na Zagrebackom velesajamu. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

TESTIRANJE PCR, 24.12.2021.

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16: radno vrijeme od 8.00 do 11.00 sati

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagrebački Velesajam (ulaz Zapad 2, s Kajzerice): radno vrijeme od 9.00 do 12.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Av. Većeslava Holjevca 22: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Istok, Grižanska 4: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Drive-in Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 2: radno vrijeme od 7.30 do 9.30 sati

TESTIRANJE BAT, 24.12.2021.

Dom zdravlja Zagreb – Centar

Covid-19 ordinacija, Av. Većeslava Holjevca 22: radno vrijeme je od 12.00 do 16.00 sati

Covid-19 ordinacija, Kruge 44: radno vrijeme je od 9.00 do 14.00 sati

Dom zdravlja Zagreb - Istok

Covid-19 ordinacija, Grižanska 4: radno vrijeme je od 12.00 do 16.00 sati

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

Covid- 19 ordinacija, Prilaz baruna Filipovića 11: radno vrijeme je od 12.00 do 16.00 sati

Covid- 19 ordinacija, Park stara Trešnjevka 3: radno vrijeme je od 7.00 do 12.00 sati

Poliklinika Zagreb

Poliklinika Zagreb – Borovje, Zdeslava Turića 1: radno vrijeme je od 7.00 do 12.00 sati

Poliklinika Zagreb – Gajnice, Argentinska 2: radno vrijeme je od 7.15 do 12.00 sati

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova RH, Šarengradska 3: radno vrijeme je od 7.00 do 11.00 sati

CIJEPLJENJE, 24.12.2021.

Cijepni punkt Zagrebački Velesajam, Av. Dubrovnik 15: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Cijepni punkt HZJZ-a, Ulica Radoslava Cimermana 64a, Kajzerica: radno vrijeme je od 9.00. do 12.00. sati

BOŽIĆ, 25. PROSINCA 2021. (SUBOTA) TESTNI I CIJEPNI PUNKTOVI NE RADE.

SV. STJEPAN, 26. PROSINCA 2021. (NEDJELJA)

TESTIRANJE PCR, 26.12.2021.

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16: radno vrijeme od 8.00 do 11.00 sati

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagrebački Velesajam (ulaz Zapad 2, s Kajzerice): radno vrijeme od 9.00 do 12.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Av. Većeslava Holjevca 22: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

TESTIRANJE BAT, 26.12.2021.

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Covid-19 ordinacija, Av. Većeslava Holjevca 22: radno vrijeme je od 12.00 do 16.00 sati

CIJEPLJENJE, 26.12.2021.

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Istok, Ninska 16: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prečko 2a: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 06.11.2021., Zagreb - Guzve na Zagrebackom velesajmu za cijepljenje 1. i 2. dozom cijepva. Danas je u Hrvatskohj zabiljezeno vise od 7000 novozarazenih koronavirusom, sto je najveci proj zarazenih od pocetka epidemije. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

STARA GODINA, 31. PROSINCA 2021. (PETAK)

TESTIRANJE PCR, 31.12.2021.

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16: radno vrijeme od 8.00 do 11.00 sati

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagrebački Velesajam (ulaz Zapad 2, s Kajzerice): radno vrijeme od 9.00 do 12.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Av. Većeslava Holjevca 22: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Istok, Grižanska 4: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Drive-in Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 2: radno vrijeme od 7.30 do 9.30 sati

TESTIRANJE BAT, 31.12.2021.

Dom zdravlja Zagreb – Centar

Covid-19 ordinacija, Av. Većeslava Holjevca 22: radno vrijeme je od 12.00 do 16.00 sati

Dom zdravlja Zagreb - Istok

Covid-19 ordinacija, Grižanska 4: radno vrijeme je od 12.00 do 16.00 sati

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

Covid- 19 ordinacija, Prilaz baruna Filipovića 11: radno vrijeme je od 12.00 do 16.00 sati

Covid- 19 ordinacija, Park stara Trešnjevka 3: radno vrijeme je od 7:00 do 12:00 sati

Poliklinika Zagreb

Poliklinika Zagreb – Borovje, Zdeslava Turića 1: radno vrijeme je od 7.00 do 12.00 sati

Poliklinika Zagreb – Gajnice, Argentinska 2: radno vrijeme je od 7.15 do 12.00 sati

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova RH, Šarengradska 3: radno vrijeme je od 7.00 do 11.00 sati

CIJEPLJENJE, 31.12.2021.

Cijepni punkt Zagrebački Velesajam, Av. Dubrovnik 15: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Cijepni punkt HZJZ-a, Ulica Radoslava Cimermana 64a, Kajzerica: radno vrijeme je od 9.00. do 12.00. sati

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Istok, Ninska 16: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prečko 2a: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati

NOVA GODINA, 01. SIJEČNJA 2022. (SUBOTA) TESTNI I CIJEPNI PUNKTOVI NE RADE.

2.SIJEČNJA 2022. (NEDJELJA)

TESTIRANJE PCR, 02.01.2022.

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16: radno vrijeme od 8.00 do 11.00 sati

Drive-in Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagrebački Velesajam (ulaz Zapad 2, s Kajzerice): radno vrijeme od 10.00 do 13.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Av. Većeslava Holjevca 22: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

TESTIRANJE BAT, 02.01.2022.

Dom zdravlja Zagreb – CentarCovid-19 ordinacija, Av. Većeslava Holjevca 22: radno vrijeme je od 12.00 do 16.00 sati

CIJEPLJENJE, 02.01.2022.

Cijepni punkt Zagrebački Velesajam, Av. Dubrovnik 15: radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Istok, Ninska 16: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prečko 2a: radno vrijeme od 14.00 do 18.00 sati