Kašljemo, oči peku, a što zapravo udišemo, znat će se – za 10 dana

Nikome nije ništa, “havarija koja se dogodila pouka je”, a moguću sljedeću izbjeći ćemo tako da “radimo još više i bolje” – sve, a zapravo ništa rekao je gradonačelnik Milan Bandić kad je jučer poslijepodne obišao zgarište na Jakuševcu. Obećao je njegovu sanaciju u roku od tri godine, otprilike kao što to radi posljednjih deset, a onda se prebacio na filmska ostvarenja pa nakon što je novinare pitao jesu li gledali “Kuma” i održao crticu o tome kako on ima šestero djece jer mu je svaki mandat po jedno čedo, osvrnuo se i na pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavla Kalinića, za kojeg je rekao da je “ko Sean Connery s očalama na nasipu davao izjave”. Kalinić to može, zaključio je Bandić, jer ne ide na izbore, ali on sam ih nikad neće staviti jer “kad ih stavi, neće biti gradonačelnik”.

Kako vjetar puše

Sedma umjetnost “proganjala” je, čini se, jučer Bandića, što je i sasvim logično jer scene koje su se preksinoć, preko noći, a i jučer tijekom dana mogle vidjeti u Zagrebu bile su baš filmske. Gusti crni dim koji se prvo nadvio nad samim Jakuševcem ubrzo se pretvorio u tamnosivi koji se raznosio po čitavom Novom Zagrebu, a nakon toga i na zapad sve do Gajnica, na istok do Maksimira, dok su čak i stanovnici Svete Nedelje fotoaparatima i mobitelima uspjeli uhvatiti požarni oblak nad metropolom. Spavao nije gotovo nitko, pogotovo stanovnici Novog Zagreba te Borovja, prvog kvarta do odlagališta preko Save, jer dim, a s njim i neugodan miris širili su se gradom kako je vjetar puhao. On je i vatrogascima otežavao posao, objasnio nam je pomoćnik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Tomislav Resman, kojeg smo jučer ujutro sreli na požarištu, iako je na lokaciju stigao među prvima, večer prije oko 20 sati.

Video: Požar na Jakuševcu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Evo sad ću, samo da budemo skroz pri kraju – zašto nije već krenuo doma objašnjavao nam je Resman, koji nam je kazao da su se vatrogasci, što profesionalni, što dobrovoljni, na požaru izmjenjivali svakih četiri do šest sati pa ih je vatru ukupno gasilo više od tristo. Ono što je, u principu, gorjelo jest područje na platou reciklažnog dvorišta veličine 360 četvornih metara na kojem je otpad čekao odvoz na reciklažu. Stolovi, stolice, ormari, vrata, dvosjedi i trosjedi, razni madraci i spužve, sve je to otišlo u dim, a zašto se otpad gomila do takve ogromne količine, koja je, osim kvadraturom, impresivna bila i visinom od desetak metara, te što su točno na kraju Zagrepčani dva dana udisali, jučer iz Grada, ali ni iz Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, zaduženom za Jakuševac, odgovorio nije nitko. Gradska oporba na čelu sa SDP-om krenula je odmah udarnički pa je predsjednik gradskog ogranka te stranke Gordan Maras rekao da je upravo gradska uprava odgovorna za požar jer da se sustavno brine o otpadu, ovakve se situacije ne bi dogodile, a društvenim su se mrežama širile teorije kako je vatra sigurno podmetnuta upravo da bi se riješio otpad koji se nagomilao. Naravno, “sto babica – kilavo dijete”, pa je najbolje pričekati policijski očevid, koji će se napraviti za nekoliko dana, kad se vatra potpuno ugasi, a pokazat će je li uzrok požara slučajnost ili namjeran čin.

Neću da mi klinci stradaju

A čekat će se neko vrijeme i na analizu zraka, točnije, kako kažu djelatnici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, desetak dana jer toliko je potrebno da se provedu mjerenja lebdećih čestica i njihova sastava na više mjernih postaja u Zagrebu. Što se indeksa kvalitete zraka tiče, on je jučer ujutro najviši bio u Dugavama, gdje je iznosio 409, a sve iznad sto, objasnila je inženjerka kemije Gordana Pehnec iz Jedinice za higijenu okoline Instituta za medicinska istraživanja, crvena je zona.

Video: Pogled na zadimljeni Novi Zagreb s nebodera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Preporučuje se građanima da drže zatvorene prozore, izbjegavaju ili odgode aktivnosti na otvorenom te da izbjegavaju nepotrebno zadržavanje u neposrednoj blizini požarišta – savjete je Zagrepčanima podijelila Gordana Pehnec, a oni su je uglavnom i poslušali. Uglavnom jer, zbog poslova i raznih drugih obveza, nisu svi cijeli dan mogli biti u kući.

– Kašljemo cijelu noć, a nastavilo se i danas. Oči peku nenormalno, a najgore je to što imamo osjećaj da nam se ne govori sve. Možda je to paranoja sad kako smo svi gledali ovu miniseriju “Černobil”, ali baš je tako bilo i tamo. Kao, sve je u redu i onda su ljudi samo počeli “kapati” – kazala nam je Ivana Mihovilović, koju smo jučer sreli u dimom najpogođenijim Dugavama. Ništa bolje nije bilo ni u samom Jakuševcu, kvartu u kojem se nalazi odlagalište.

– A kaj bi delala, pa mičem robu sa štrika, ak’ je zagađeno, neću da mi klinci stradaju – s balkona nam je doviknula stanarka Kamenarke, dok nam je Željko Vodopijak, kojeg smo sreli ispred kvartovskog dućana, rekao da se od dima ujutro ni prst pred nosom nije vidio. Alarmantno stanje potvrdio je i predsjednik Mjesnog odbora Jakuševec Renato Vrban, koji je kazao da su svi postupali u skladu s napucima Instituta za medicinska istraživanja.

– I iz Grada su nam rekli da kvalitetu zraka svakih sat vremena mjeri i Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, njihovi su nalazi u redu, tako da nemamo ništa drugo nego vjerovati da će se to sve smiri – rekao je Vrban, a vatrogasci poručili da ostaju dežurati na zgarištu još nekoliko dana dok se i najmanja žeravka ne ugasi.