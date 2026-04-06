Dvije ZET-ove linije od sutra mijenjaju trase, izvan funkcije i stajališta

Zbog sanacije dijela kolnika Ulice Dragutina Golika, dvije autobusne linije prometovat će djelomično izmijenjenim trasama od sutra, 7. travnja u 8.30 sati do jutarnjih sati ponedjeljka, 20. travnja, javili su iz ZET-a. Riječ je o autobusnim linijama 117 (Črnomerec – Jarun) i 118 (Trg Mažuranića – Voltino).

Linija 117 prometovat će trasom koja obuhvaća: Črnomerec - Zagrebačka cesta - Tomislavova ulica - Zagorska ulica - Selska cesta - Ulica Matka Baštijana - Ulica Dragutina Golika - Jarun - redovnom trasom do raskrižja Ul. Dragutina Golika i Ul. Matka Baštijana - Ul. Matka Baštijana - Selska cesta - Zagorska ulica - Tomislavova ulica te dalje redovno do Črnomerca. Linija 118 prometovat će sljedećom trasom: Trg Mažuranića - redovnom trasom do raskrižja Zagorske ulice i Selske ceste - Selska cesta - Ulica Matka Baštijana - VOLTINO te u povratku istom izmijenjenom trasom.

Dok traju radovi, autobusna stajališta "Baštijanova", "Hanamanova", "Tomislavova", "Desinečka" i "Zagorska" u smjeru Voltinog neće biti u funkciji, kazali su iz ZET-a. Istovremeno bit će uspostavljena privremena autobusna stajališta u Ulici Matka Baštijana u zoni raskrižja s Ulicom Dragutina Golika (za liniju 117 samo u smjeru istoka), kao i stajalište u Ulici Matka Baštijana kod kućnog broja 2 (CIAK) u smjeru zapada. Na izmijenjenim dijelovima trasa, autobusi linija 117 i 118 koristit će usputna stajališta.