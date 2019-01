Jukić na sudu: Nije dosta isprika, neka Tomašević i plati

– To ne bi bilo to! – uzviknuo je Tomislav Jukić jučer ujutro u sudnici zagrebačkoga Općinskog kaznenog suda u kojoj se našao oči u oči sa svojim imenjakom i predsjednikom stranke Zagreb je naš Tomislavom Tomaševićem. Jukić, koji je Tomaševića tužio zbog klevete jer ga je ovaj lani u ožujku prozvao kao osobu čijoj se tvrtki pogodovalo u namještanju više milijuna kuna vrijedne javne nabave opreme za gospodarenje otpadom, zatim je žustro i nastavio.

– Nije dosta da se on samo ispriča, neka plati. Nije to zbog toga što meni treba novac, neka ga uplati u humanitarne svrhe – inzistirao je Jukić, a prestao je nakon što mu je sutkinja objasnila da u ovoj fazi sudskog postupka nije moguće tražiti novčanu naknadu. Jučer je, naime, održano prvo ročište na kojem se prema zakonu predlaže i pokušaj mirenja, a do toga dolazi ako obje stranke pristanu na uvjete koje si međusobno postave. Jukić je od Tomaševića tražio javnu ispriku, na što Tomašević nije pristao, tako da je mirenje propalo, zbog čega se sad kreće s kaznenim postupkom, a sljedeće je ročište zakazano za 3. ožujka.

– Ne osjećam se krivim i smatram ovo pritiskom na svoj rad kao zastupnika. Moja je dužnost kao gradskog zastupnika da pazim da ne nastane šteta za Grad Zagreb pa sam u medijskim istupima želio skrenuti pozornost na taj postupak javne nabave, posebice imajući u vidu da je protiv Tomislava Jukića postojala USKOK-ova optužnica za namještanje natječaja koja je i potvrđena prije nekoliko dana – kazao je Tomašević nakon održanoga sudskog ročišta.

