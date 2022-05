Jeste li znali da se opet tulumari u kultnom BP Clubu, ali samo još večeras i sutra

Tu su svirale najveće svjetske face, a svake večeri iz zadimljenog podruma dopirali su zvukovi saksofona, truba, gitara, bubnjeva... Na karti noćnog života Zagreba, kultnog BP kluba nema već 11 godina, otkako je umro njegov vlasnik Boško Petrović.

Ipak, legendarni prostor nakratko je zaživio, a posjetiti ga možete još samo večeras i sutra. Stari BP naime, pretvoren je u J.J. Record's store, mjesto sjajne glazbe i još boljeg viskija, a plod je suradnje Johna Jamesona i Free Bird Music Shopa, trgovine gramofonskih ploča iz Tratinske.

-Pandemija je zaustavila naše legendarne tulume pa smo povratak u Zagreb željeli obilježiti nečim sasvim posebnim pa smo se sjetili legendarnog BP-a i odlučili ga nakratko pretvoriti u mjesto dobrih tuluma i pružiti Zagrepčanima jedno neočekivano iznenađenje - govori Alan Bubanović, organizator i Jamesonov brand manager.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 05.05.2022., Zagreb - Otvorenje jazz pop up John Jameson Record Store. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Odlazak u nakratko preuređeni BP sasvim je posebno iskustvo jer vam se isprva čini kao da ste u trgovini gramofonskih ploča, no onda Jamesonova magija sve promijeni. za dobru atmosferu svake večeri brine se bend Mirza X G.O & The Bashir Brothers koji pjeva poznate hitove u sjajnom novom ruhu, kao i profesionalni barmeni koji su pripremali vrhunske Jameson koktele.

-U BP-u nismo ništa dirali, ostavili smo sve u stanju u kavom je bilo, stotine fotografija jazz legendi i dalje su na zidovima, samo smo dodali kulise Jamesona, a kada u subotu program završi, vratit ćemo sve u prvobitno stanje- objašnjava Bubanović.

Povratak Jamesonovih kultnih tuluma u Zagreb obilježen je velikim tulumom u BP-u prošlog četvrtka koji su pohodile mnoge poznate zagrebačke face. Na ulazu u BP smjestio se pak Free Bird Music Shop. Prodaju li se ploče, pitamo vlasnika Tomislava Gažu.

-Ljudi ih razgledavaju, ali zapravo, nismo došli zaraditi nego promovirati naš shop i uživati u BP-u. Nisam dugo bio, a ovdje sam poslušao zbilja mnogo sjajnih jazz koncerata- govori nam on.

Kakva je atmosfera u J.J's Record Storeu možete provjeriti još večeras i sutra, a prijaviti se možete putem Entria.