Izmjene sesvetskog GUP–a idu u drugu javnu raspravu: Evo što donose

Nakon gradskog Generalnog urbanističkog plana (GUP), mijenja se i onaj Sesveta. U tijeku je postupak donošenja strateškog dokumenta koji će oblikovati budućnost Sesveta, a nakon prve javne rasprave, sad se održava i druga. Grad Zagreb stoga poziva sve zainteresirane na sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi koja će održati od 29. lipnja, odnosno od danas, do 13. srpnja 2026. godine.

Ponovna javna rasprava provodi se nakon dorade prijedloga plana na temelju prihvaćenih primjedbi i očitovanja pristiglih tijekom prve javne rasprave održane u ožujku ove godine. Nove primjedbe, prijedlozi i mišljenja u ponovnoj javnoj raspravi mogu se odnositi isključivo na dijelove prijedloga koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog, napominju u Gradu.

– Izmjene i dopune GUP-a Sesveta predstavljaju prve sveobuhvatne izmjene tog temeljnog prostorno-planskog dokumenta nakon više od deset godina. Cilj je usmjeriti daljnji razvoj najveće zagrebačke gradske četvrti kroz jačanje javnog interesa, osiguravanje prostora za nove vrtiće, škole i druge javne sadržaje, urbanu preobrazbu središta Sesveta i nekadašnjih industrijskih zona te unaprjeđenje prometne i zelene infrastrukture – istaknuo je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

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Planom se, među ostalim, predviđa nastavak razvoja ključnih prometnih projekata. Prva faza produžene Branimirove ulice već je dovršena, treća je nedavno započela, dok se početak radova na drugoj fazi očekuje uskoro. U planu je i izgradnja Jelkovečkog podvožnjaka te novih gradskih prometnica koje će poboljšati povezanost dijelova Sesveta sjeverno i južno od željezničke pruge. Istodobno se planira proširenje gradskog parka uz potok Vuger i daljnje uređenje zelenih površina na području nekadašnje industrijske zone Sljeme.

– Dolina Vugera jedan je od najvažnijih zelenih koridora u Sesvetama, a u njegovoj se blizini razvija i sportsko rekreacijski centar Luka. Na taj zeleni prostor nastavit će se izmjenama GUP-a planiran novi parkovni potez koji će povezati središte Sesveta preko nekadašnje industrijske zone Sljeme do Novog Jelkovca, koji je površinom veći od Zrinjevca – istaknuo je gradonačelnik Tomašević.

Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesveta bit će dostupan na javni uvid u Plavoj dvorani na Trgu Dragutina Domjanića 6 u Sesvetama, radnim danom od 8 do 16 sati, kao i na mrežnim stranicama Grada Zagreba. Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 2. srpnja, s početkom u 17 sati, također u Plavoj dvorani.

Građani svoje pisane prijedloge, mišljenja i primjedbe mogu dostaviti do 13. srpnja 2026. godine Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje putem središnje pisarnice Grada Zagreba na Trgu Stjepana Radića 1, u pisarnicama područnih ureda na adresama Park Stara Trešnjevka 2 i Trg Dragutina Domjanića 4 u Sesvetama ili elektroničkim putem kroz aplikaciju e-Javne rasprave. Nakon završetka ponovne javne rasprave i obrade pristiglih primjedbi izradit će se konačni prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, koji će biti upućen Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje. Njegovo usvajanje očekuje se na jesen ove godine