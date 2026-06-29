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VEČERNJAKOVA TRIBINA

Stanari iz Petrinjske žele parkiranje u garaži po povlaštenoj cijeni. U Gradu otkrili je li to u planu

Blokovsko parkiranje u centru Zagreba
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
29.06.2026.
u 15:15

Budući da se Petrinjskoj nalazi javna garaža, a na Langovu trgu postoji povlaštena karta, stanovnike te ulice zanima mogu li i oni dobiti parkiranje po istim uvjetima

Stanari i pravne osobe u zoni naplate oko Langova trga imaju pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte za tamošnju javnu garažu koja stoji 14,60 eura mjesečno, a istu pogodnost mogu koristiti i oni na Tuškancu. Budući da se u Petrinjskoj također nalazi javna garaža, stanovnike te ulice zanima mogu li i oni dobiti parkiranje po povlaštenim uvjetima. Jedno je to od pitanja koje je ostalo neodgovoreno na prvoj Večernjakovoj kvartovskoj tribini, održanoj početkom lipnja, a u Gradu su nam na tu temu odgovorili pismenim putem. 

– Trenutačno ne postoje planovi za uvođenje posebnog režima povlaštenog parkiranja za stanare u Petrinjskoj ulici po modelu koji je uspostavljen na Langovu trgu. Grad kontinuirano prati potrebe i stanje parkiranja u užem gradskom središtu te će, u skladu s prometnim analizama i prostornim mogućnostima, razmatrati eventualne prilagodbe postojećih rješenja – kazali su nam. 

Komentara 1

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DP
Dpejakovic2
15:25 29.06.2026.

Želim besplatno hranu u trgovačkim centrima i da mi to omogući grad!!!

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