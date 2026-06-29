Stanari iz Petrinjske žele parkiranje u garaži po povlaštenoj cijeni. U Gradu otkrili je li to u planu

Stanari i pravne osobe u zoni naplate oko Langova trga imaju pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte za tamošnju javnu garažu koja stoji 14,60 eura mjesečno, a istu pogodnost mogu koristiti i oni na Tuškancu. Budući da se u Petrinjskoj također nalazi javna garaža, stanovnike te ulice zanima mogu li i oni dobiti parkiranje po povlaštenim uvjetima. Jedno je to od pitanja koje je ostalo neodgovoreno na prvoj Večernjakovoj kvartovskoj tribini, održanoj početkom lipnja, a u Gradu su nam na tu temu odgovorili pismenim putem.

– Trenutačno ne postoje planovi za uvođenje posebnog režima povlaštenog parkiranja za stanare u Petrinjskoj ulici po modelu koji je uspostavljen na Langovu trgu. Grad kontinuirano prati potrebe i stanje parkiranja u užem gradskom središtu te će, u skladu s prometnim analizama i prostornim mogućnostima, razmatrati eventualne prilagodbe postojećih rješenja – kazali su nam.