Bili smo u prvom zagrebačkom 'restoranu' za pse: Na meniju su 'Sveta Krava' i 'Srdita Jadranka'

Sastojci namijenjeni ljudima stavljaju se u omjerima za balansirani pseći obrok, a sve sa svrhom kako bi se sačuvalo zdravlje četveronožnih prijatelja. Filozofija je to iza domaćeg startupa, Pas Kitchen, koji je nedavno otvorio vrata svojeg dućana u samom centru Zagreba, u Ulici Frane Bulića.

Riječ je o trgovini koja psima nudi ono što zaslužuju; pravi kuhani obrok, govori nam vlasnik, Zagrepčanin Ivan Zovko koji, pogledate li njegove profesionalne kvalifikacije, na prvi pogled nema veze s prehranom pasa. Ivan je stručnjak za razvoj proizvoda i rast tehnoloških startupa, to jest ekonomist po struci, a ljubitelj pasa i zdrave hrane u slobodno vrijeme, kaže nam. Brend postoji od 2020. godine, a glavni krivac iz ove priče, kaže nam Zovko, njegova je najbolja prijateljica, kujica Tara.

– Prvi sam se put susreo s ovakvim konceptom kada sam radio u Engleskoj. Nakon povratka u Hrvatsku, shvatio sam da ovdje gotovo nema kvalitetne, zdrave hrane za pse. Moja kujica Tara tada se suočavala s probavnim problemima i alergijama – objašnjava Zovko dodajući kako nije imao izbora nego uzeti kuhaču u ruke i početi kuhati. I tako je sve počelo, iz želje da pomogne svojoj Tari. Njena dlaka s vremenom je postala sjajnija, a poboljšalo joj se i opće stanje.

– Malo po malo, ideja se počela širiti. Zatim sam kuhao za pse prijatelja, susjeda i poznanika koji su također vidjeli razliku na svojim ljubimcima– ističe Zovko. Ideja iza trgovine nikada nije bila samo proizvoditi hranu za pse, dodaje, nego i povezati vlasnike koji dijele istu brigu za svoje ljubimce.

– Jedna od prvih stvari koju smo namontirali bila je klupica ispred dućana kako bi vlasnici mogli sjesti i razmijeniti iskustva. Željeli smo da ovo bude prostor gdje se mogu družiti i vlasnici i psi – ističe. Svi recepti napravljeni su u suradnji s europskom veterinarskom znanstvenom institucijom, a razvija ih veterinarka nutricionistkinja sa zagrebačkog Veterinarskog fakulteta, kaže Zovko.

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– Riječ je o kuhanoj hrani za pse koja se temelji na istim namirnicama koje jedemo i mi ljudi. Razlika je u omjerima i nutritivnom sastavu koji su prilagođeni potrebama pasa – objašnjava nam. U ponudi je trenutačno pet opcija kuhane hrane sa zabavnim nazivima koji opisuju što se nalazi u svakom od njih, a to su Sveta Krava, Leteća Kokoš, Gladan Prasac, Še-Purica i Srdita Jadranka. Svo meso i povrće je s hrvatskih polja i farmi, kaže Ivan.

– Meso kupujemo od mesara na placu, a povrće je iz OPG-ova iz Bjelovara i Varaždina. U hranu dodajemo i potrebne vitamine i mikrominerale – ističe Zovko. Hit među njuškama pokazala se svježa riba, odnosno recept s jadranskom srdelicom, bućom i tikvicama, govori nam vlasnik. Za osvježenje tijekom vrućih dana osmišljen je i pseći sladoled, a napravljen je od šlaga i mljevenih psećih keksića. – Uvijek se našalimo da je riječ o "nutritivno neuravnoteženom obroku" jer ipak je riječ o maloj poslastici – šali se Ivan. Pas Kitchen već ima i stalne goste, pse iz kvarta, a jednog od njih zatekli smo ispred dućana. Da psi mogu biti gurmani pokazuje Buco, veseli Jack Russell terijer, koji je u svoju šetnju odsad uključio i obavezno zaustavljanje kod Pas Kitchena na poslasticu, kako ističe njegova vlasnica. Je li bilo teško uvjeriti ljude da pas može pojesti svježu kuhanu hranu, pitamo Zovka, na što nam odgovara potvrdno.

– Ovakva hrana nešto je potpuno novo na hrvatskom tržištu. Vlasnici su naviknuti na dehidrate. Razlog zašto sebi kuhamo svježe obroke isti je zašto bismo trebali kuhati i psima. Uostalom, svaki vlasnik zna kako to izgleda kada nešto kuha kod kuće. Pas je obično prvi u kuhinji, promatra što se priprema i nada se da će dobiti barem komadić – kaže nam Zovko naglašavajući kako je kuhana hrana najbolja za čuvanje nutrijenata i za sigurnost i lakoću probave.

– Ako vlasnik sam kuha psu, mislim da je to nešto najbolje što može napraviti za svog dlakavca – dodaje. Zdravlje pasa će i u budućnosti biti središte svega što Pas Kitchen radi, ističe naš sugovornik. U ponudu Zovko želi uvrstiti nove proizvode, poput zdravih keksića za pse, ali prvotna ideja ostat će ista. Vlasnicima pasa poručuje da o prehrani svojih ljubimaca razmišljaju jednako kao i o vlastitoj – Naši najbolji četveronožni prijatelji u mnogočemu su slični nama i stoga zaslužuju jednaku pažnju kada je u pitanju zdravlje i prehrana – zaključuje Zovko.