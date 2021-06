Izložba “30 godina hrvatske neovisnosti” podsjeća i na prvi posjet pape Ivana Pavla II.

Posjetio je Hrvatsku kao “hodočasnik pomirenja”, a u zračnoj ga je luci 10. rujna 1994. dočekao tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Dolazak pokojnog pape Ivana Pavla II., poglavara Katoličke crkve, bio je događaj kojem su prisustvovale tisuće ljudi iz cijele Hrvatske, a kako je i on sam tada rekao, došao je u “apostolsko hodočašće kojim želi potvrditi postojeće veze između Petrove Stolice i katoličkog pučanstva u Hrvatskoj”.

Fotografijom je to pak ovjekovječio Pixsellov fotoreporter Duško Marušić. A budući da je značajna za povijest Hrvata, jedna je od 350 novinskih fotografija koje su dio Večernjakove izložbe “30 godina hrvatske neovisnosti”. Ima četiri dijela, a to su rat i pobjeda, razdoblje blagostanja i kriza u nezavisnoj Hrvatskoj te kultura i sport. Besplatno se može razgledati do 30. lipnja u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.