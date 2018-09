Iz Svete Nedelje do Zagreba s jednom putnom kartom

Autobusom do Podsuseda, a zatim hop na vlak i dalje do Zagreba, bez zaustavljanja i čekanja u redu na šalteru za novu kartu. Putovanje iz Svete Nedelje do metropole od sljedeće će godine tisućama građana postati lakše i jeftinije zahvaljujući integriranom sustavu željezničkog i autobusnog prijevoza, koji je rezultat sporazuma Grada Svete Nedelje s HŽ Putničkim prijevozom.

Jedna karta za autobus i vlak

Građani će tako putovati do Zagreba s jednom kartom koju će koristiti i za autobus i za vlak, a koja bi bila znatno jeftinija od kupnje zasebnih karata.

– Uvođenje jedinstvene autobusne i željezničke karte od Svete Nedelje do Zagreba, što namjeravamo napraviti sljedeće godine, olakšat će život svima koji svakodnevno putuju u Zagreb, bilo poslom ili zbog škole – komentirao je zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje Davor Nađi.

Nova pruga do Sv. Nedelje

Integrirani sustav prijevoza samo je prva faza sporazuma, dodao je, jer je cilj u sljedećih deset godina sagraditi prugu i uvesti željezničku liniju na relaciji Sveta Nedelja – Zagreb preko Podsuseda. Stanovnici Svete Nedelje trenutačno do Zagreba putuju autobusima prijevoznika Autoturist i Samoborček koji voze do Črnomerca, Ljubljanice i autobusnog kolodvora.

No, linije često kasne i voze neredovito, pa bi novi sustav prijevoza bio vremenski učinkovitiji. Još se ne zna koliko će stajati jedinstvena karta do Zagreba, no svakako će biti jeftinija od trenutačne cijene vozne karte od tridesetak kuna u jednom smjeru.

– Natječaj za autobusnog prijevoznika koji će povezivati Svetu Nedelju s Podsusedom planiramo raspisati do početka 2019. godine, a bit će otvoren za sve prijevoznike koji će biti spremni ponuditi kvalitetniji javni prijevoz uz povoljniju cijenu voznih karata – rekao je Nađi.

>> Pogledajte video vizualizacije rotora u Remetincu