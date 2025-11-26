Naši Portali
DIO MEĐUNARODNE ELITE

Institut Ruđer Bošković među globalnim liderima u fuzijskoj energiji

storyeditor/2025-11-24/potpisnici_-_DONES_-_MADRID.jpeg
IRB
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.11.2025.
u 11:00

U Madridu je potpisan međunarodni sporazum kojim počinje 40-godišnje razdoblje suradnje u upravljanju budućom fuzijskom elektranom

Multilateralni međunarodni sporazum kojim se uspostavlja čvrst institucionalni i pravni okvir za upravljanje projektom DONES, međunarodnim istraživačkim mega postrojenjem, esencijalnim za razvoj fuzijske energije, potpisan je nedavno u Madridu. Riječ je o povijesnom sporazumu pet znanstvenih partnera, a njime se uspostavlja međunarodna uprava nad ključnom infrastrukturom za fuzijsku energiju. Republika Hrvatska i Institut Ruđer Bošković (IRB) dio su ovog elitnog društva.

DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility – Demo Oriented NEutron Source) je međunarodni znanstveno-istraživački projekt čiji je cilj izgradnja naprednog izvora neutrona za testiranje novih materijala potrebnih za buduće fuzijske elektrane, kako bi se ubrzao razvoj sigurne i održive fuzijske energije. Potpisivanjem sporazuma počinje četrdesetogodišnje razdoblje suradnje u području upravljanja, raspodjele resursa i znanstvenog razvoja postrojenja DONES u Escúzaru, pokraj Granade. Prva faza odnosi se na desetogodišnju izgradnju, s planiranim završetkom do 2035. godine, dok se druga faza odnosi na trideset godina znanstvene eksploatacije, sve do sredine 2060-ih.

Dokument su potpisale institucije koje u ime pet strana, Španjolske, Hrvatske, Italije, Japana i Europske komisije (EURATOM), preuzimaju odgovornost za razvoj, izgradnju i upravljanje DONES-om, a uskoro se očekuje i pridruživanje Njemačke. Hrvatsku je na ceremoniji predstavljao dr. David M. Smith, ravnatelj IRB-a, koji je sporazum potpisao u ime nacionalnog konzorcija DONES.HR. – Ovime IRB službeno ulazi u uzak krug svjetskih institucija koje izravno oblikuju razvoj materijala potrebnih za novu generaciju fuzijskih reaktora – rekao je Smith. Naglasio je da sudjelovanje u ovom projektu pridonosi snažnijem pozicioniranju hrvatske znanosti u europskim istraživačkim infrastrukturama.

