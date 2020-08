'I dalje nas je strah da ne završimo na ulici, ali barem su nas se sjetili'

Zabrinutost i uzbuđenje vidljivi su jučer bili na izmučenim licima stanara Cvjetnog. Neki od njih za ovu su priliku izabrali svoju svečaniju odjeću. Kako i ne bi kada je njihovim danima u studentskom domu možda konačno došao kraj. Točno je pet mjeseci prošlo otkako su tog ranog nedjeljnog jutra ostali bez svog doma te bili prisiljeni preseliti se. Svašta su od tada prošli, no ono što ih je istovremeno najviše ljutilo i plašilo bila je gromoglasna šutnja nadležnih institucija.

Trajno rješenje tek slijedi

Prvih mjesec dana u njihovu novom domu ili, bolje reći, spavaonici, posjećivali su ih svi. Premijer Andrej Plenković obećao im je da će se pobrinuti za njih, a slično su ponovili gradonačelnik Milan Bandić, tadašnji ministar državne imovine, a sad obrane Mario Banožić i drugi. Nekoliko mjeseci kasnije činilo se kao da su ih svi zaboravili. Dolazili su im jedino s vremena na vrijeme novinari. A onda su u četvrtak predvečer zaposlenici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine studentski dom oblijepili plakatima na kojima je masnim slovima pisalo da im jamče rješenje. Stoga je u petak njih gotovo tristotinjak formiralo dugačak red ispred škole za strane jezike u blizini paviljona 2 gdje je Ministarstvo graditeljstva prikupljalo zahtjeve za njihovo privremeno stambeno zbrinjavanje. Odluka o tome donesena je dan ranije na prvoj sjednici Vlade nakon godišnjih odmora. U dugačkom redu iz kojeg se mogao čuti živahni žamor stajala je i umirovljenica Gordana Kram, koju razvoj događaja nije umirio.

– Ne znam što da očekujem. Dok smo bili u domu, bilo je mira. I dalje me strah da ne završim na ulici. Imam žutu naljepnicu pa i dalje ne znam što će biti – podijelila je svoje brige s nama, a prema svemu je skeptična i Džana Kahteran Hodžić, majka dvogodišnje djevojčice. – Ispunili smo podatke, pitala sam ih što to znači i dobila odgovor da ćemo više znati u četvrtak – govori ova majka. U redu stoji i 19-godišnja maturantica Nika.

Ona je pak zadovoljna što se njihovo pitanje pomiče s mrtve točke te se veseli skorom povratku kući u Draškovićevu. S ozarenim osmijehom na licu izašla je sa sastanka i umirovljenica Ljudmila.

– Moj slučaj je riješen. Dobila sam smještaj dok se moj problem trajno ne riješi. Najvjerojatnije ću u hostel. Ne treba mi komfor, krevet i tuš su mi dovoljni. Iskreno sam im rekla sve i dogovorili smo se. Razgovor otvara sva vrata – optimistična je Ljudmila. Razvojem situacije zadovoljan je i umirovljeni pravnik Marko Bonifačić.

– Premijer je prelomio pa su nakon toga došli kao furije i u pola sata nam svima podijelili obavijesti – opisuje situaciju Bonifačić te dodaje da je telefonski neformalno razgovarao s gradonačelnikovom zamjenicom Oliverom Majić koja mu je kazala da ministarstvo i Grad zajednički traže rješenja zaprivremeni smještaj svih stanara u Cvjetnom. Isto je ponovila i na konferenciji za medije zagrebačkog Stožera civilne zaštite.

– Pretpostavljam da se stanarima nude opcije jer je osnovni preduvjet bilo kakvog privremenog smještaja da ljudi na njega pristanu. U dogovoru s Ministarstvom, Grad Zagreb pronalazi rješenja. Jutros smo obišli objekte. Teško da neki drugi objekti građanima mogu zamijeniti dom, no trudimo se – kazala je gradonačelnikova zamjenica te dodala da je Grad Zagreb već dodijelio 21 stan onima koji su zadovoljili uvjetete da su na raspolaganju još 23 takva. Osim njih, istakla je, Zagreb je smjestio još četiri osobe iz Cvjetnog u domove umirovljenika.

Usto, kazala je Majić, Grad Zagreb nudi subvenciju kamata za obnovu nekretnina oštećenih u potresu te novčanu pomoć vlasnicima takvih nekretnina u iznosu od 50.000 kuna. Rok za prijavu je 15. rujna. Do tog datuma, otkriva nam savjetnik za studentska pitanja ravnatelja Studentskog centra Mario Župan, stradalnici u potresu trebali bi se iseliti iz Cvjetnog. – Predsjednik Vlade i ministargraditeljstva Darko Horvat najavili su da će se naći zamjensko rješenje. Građani koji su smješteni u naša dva paviljona, njih 285, popunili su još jednom zahtjeve za sufinanciranje privremenog smještaja. Do 15. rujna taj bi problem trebao biti riješen, a kada građani izađu, mi ćemo izvršiti dezinfekciju i čišćenje prostora da možemo studente primiti natrag u naše kapacitete – kazao nam je Župan te dodao da će se time za studente osloboditi 493 kreveta.

– Ove smo godine dobili više od 10.000 zahtjeva, a imamo 6300 mjesta. Gradu Zagrebu nedostaje oko 2000 mjesta za studente, no to je stari problem. Svake godine nam je tako i treba osmisliti neka nova rješenja, recimo osposobiti kampus Borongaj – kaže Župan. Uredba o privremenom smještaju stanara donijet će se tako idući tjedan na sjednici Vlade. Suradnja na dnevnoj bazi Potvrđuje to i Vedran Blažeka, izaslanik ministarstva koji je jučer nadgledao proces popisivanja građana.

– Odaziv je jako dobar, neki građani već su dobili rješenja. Opcije postoje, a najvažniji nam je zadatak pobrinuti se da ni jedan građanin ne ostane na cesti. U igri je nekoliko privremenih lokacija smještaja, traže se i trajnija rješenja. Okvirni rok je 15. rujna, a do tad će, nadam se, sve biti regulirano Zakonom o obnovi – kazao je Blažeka, no nije htio precizirati o kojim se lokacijama radi. I on je, baš kao i gradonačelnikova zamjenica, potvrdio da Grad Zagreb i ministarstvo usko surađuju na pronalaženju rješenja.

– Surađujemo na dnevnoj bazi. U četvrtak odluka ide na Vladu tako da vjerujem da će 90 posto problema do tada biti riješeno – zaključio je izaslanik ministarstva. Istom se nadaju i naši potresom izmučeni građani koji su pet mjeseci proveli u očaju, strahu i neizvjesnosti.