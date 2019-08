Hrpa bendova oživljava Woodstock na Savi. Provjerite tko svira kod Hendrixovog mosta

Uz Hendrixov most 23. i 24. kolovoza slavi se pedeseta godišnjicu festivala koji je proslavio hippie kulturu! Mnogobrojni domaći bendovi donijet će dašak Woodstocka na Savu, a program koncerata bit će složen prema originalnoj listi sastava i tada izvedenih pjesama!

Vedran Božić svirati legendarne hitove Jimija Hendrixa, s kojim je i svirao 1969. godine u Frankfurtu, a Valerija Nikolovska & Blues Company izvest će dio najpoznatijeg repertoara Janis Joplin, glazbene kraljice blues rocka.

Hitove grupe Santana odsvirat će supersession postava koja svira za ovu prigodu, a čine je D.Krznarić, M.Lazarić, B.Šercer, Z.Stojanović-Kizo, D.Lokas i M.Petračić, a Ivan Veljača Trio svirat će hitove Johnnyja Wintera. Akustični dio koncerta koji je posvećen glazbi velikana kao što su Crosby, Stills & Nash, Joan Baez ili Country Joe McDonald, odsvirat će Branko Bogunovic-Pif zajedno s Brankom Požgajcem i Valerijom.

Telefon Blues Band i Tomislav Goluban odsvirat će dio blues sadržaja koji su svirali Canned Heat i Paul Butterfield. Pjesme velikana poput grupa The Who, Creedence Clearwater Revival, Ten Years After ili pjevača Joea Cockera, odsvirat će grupa Rock Masters s poznatim gostima naše rock scene. Tako će pjesme Joea Cockera, zajedno s grupom Rock Masters, otpjevati Zvonimir Ćosić.

Koncerti će trajati od 17 sve do 23 sata, a voditelj i DJ cjelokupnog programa bit će glazbeni urednik kultne 'Rock Antologije', glazbeni kolekcionar i veliki rock znalac Goran Bakić.