Hoće li doći do novih izbora u Svetoj Klari? Mjesni odbor se niti iz drugog pokušaja nije konstituirao

Sveta Klara, najveći i najmnogoljudniji kvart u Novom Zagrebu-zapad, jedini je mjesni odbor u cijelom Novom Zagrebu koji se ni iz drugog pokušaja nije uspio konstituirati. Propala je, naime, prva konstituirajuća sjednica jer se nije moglo izabrati predsjednika Vijeća, a sad do konstituiranja nijie došlo jer je za potrebnu većinu nedostajao jedan glas, vijećnice Domovinskog pokreta koja nije došla na sjednicu. Unatoč tome što je u tom mjesnom odboru najviše mandata dobio Možemo!, njih tri, većina se pokušala, prepričava vijećnik iz redova HSP-a Ivan Iličić, formirati od preostalih stranaka: HDZ (2), Domovinski pokret (1), HSP (1) te nezavisnom listom Kosane Bauman Vidić. Takav je dogovor, kaže dalje, bio večer prije druge konstituirajuće sjednice, međutim došlo je do naglog obrata.

- Nazvao me je predsjednik Domovinskog pokreta Novi Zagreb-zapad te rekao, iz nepoznatih razloga, da dogovor otpada - objasnio je HDZ-ove Vedran Ivanković. Tako se i dogodilo, pa je idući dan za prijedlog da predsjednik Vijeća MO-a postane Ivanković bilo samo četiri ruku. Pete, one iz DP-a nije bilo, jer vijećnica nije došla na sjednicu.

- Predsjednik Domovinskog poreta iz Novog Zagreba-zapad, Franjo Rožić, rekao je da je bolje da dođe do novih izbora, a rekao je i da će on biti nositelj liste dogodi li se to - rekao je Ivanković koji se, kaže, nada da do novih izbora ipak neće doći. Tu je situaciju, kaže, prepičao i prilikom konstituirajuće sjednice, a to je potvrdio i Ivan Ililčić.

- Ivanković je reka oda vijećnica iz DP-a neće doći na sjednicu i da DP želi da budu novi izbori - kaže Iličić koji smata da predsjednik DP-a Novog Zagreba-zapad Rožić želi nove izbora kako bi moao ući u novoizabrano vijeće, što nije mogao do nedavno. Naime, nije imao prebivalište ovdje, no to je sad riješio - kaže Iličić.

Franjo Rožić to, pak, sve ove navode oštro demantira, a demantij je, tvrdi, objavila i sama stranka na svojoj Facebook stranici. Nije točno da pretendira na mjesto u MO-u jer se inače ne bi stigao posvetiti drugim mjesnim odborima, naglasio je Rožić, niti je istina da stranka želi na nove izbore.

- Naša vijećnica Ruža Marić bila je na 5-dnevnom putovanju i javila da se ne osjeća dobro. I zato nije došla - objašnjava Rožić. Poštuje postojeći dogovor kaže, pa će se potruditi da se to i dogodi.

Zašto uopće većinu slaže koalicija desnice umjesto stranka Možemo! koja ima najviće mandata, premda ne i apsolutnu većinu, upitali smo predsjednika Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-zapad Tomislava Vukoju.

- Jednostavno nismo imali dovoljan broj mandata. A ne možemo ulaziti u koaliciju sa strankama koje su stvari dovele u ovo stanje - kratko je objasnio Vukoja.