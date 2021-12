HDZ: 200 milijuna za ZET 'statistička pogreška', a roditeljima nada i budućnost

Iz HDZ-a i HSLS-a poručili su u srijedu zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je odbio njihov amandman da se ZET-u oduzme 200 milijuna kuna i preusmjeri mjeri roditelj-odgajatelj, kako je taj iznos za ZET statistička pogreška, a za roditelje nada i budućnost. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman rekao je novinarima kako je uvjeren da će točka koja se bavi "praktičkim ukidanjem mjere roditelj odgajatelj" po hitnom postupku biti dio dnevnog reda skupštinske sjednice. Podsjetio je da je Tomašević već jučer odbacio amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na prijedlog proračuna za iduću godinu, kojim je za tu mjeru planirano sa stavke ZET-a izdvojiti 200 milijuna kuna.

- Objašnjenje gradonačelnika da ovim amandmanom ZET postaje gubitaš, bez ikakve mogućnosti povlačenja EU sredstava, smatramo potpuno neprihvatljivim. Smatramo da gradonačelnik uopće ne zna koliko se novca troši u ZET-u -. istaknuo je Herman te naglasio je kako taj iznos za ZET predstavlja "statističku pogrešku", a za roditelje-odgajatelje i djecu "nadu i budućnost". Najavio je i novi proračunski amandman na mjeru roditelj-odgajatelj po kojemu se mjera ne bi ukidala, već bi se postojećim korisnicima novčani iznos zamrzao na 4850 kuna do vremena polaska djeteta u prvi razred osnovne škole.

Nadalje, dodao je Herman, od polaska djeteta u prvi razred pa do 15. godine života iznos bi se smanjio na 3700 kuna, "zato što je to onaj minimalac u Hrvatskoj i taj iznos planiramo i fiksirati". Dodao je kako bi za nove korisnike smanjili iznos i trajanje mjere do odlaska djeteta u prvi razred osnovne škole, i to na fiksan iznos od 3700 kuna.

- Mnogi građani su mjeru prihvatili prvenstveno zbog njene dugoročnosti, u mjeri su pronašli financijsku sigurnost u iznimno teškim i složenim vremenima - kazao je Herman. Podsjetio je kako je Tomašević u predizbornoj kampanji obećao da se postojeća prava neće mijenjati te usmjerio medije da preispitaju tko je sve bio dijelom radne skupine koja je raspravljala o mjeri roditelj-odgajatelj.

- Oni su, naime, mjeru unaprijed odlučili ukinuti bez ikakvih suvislih argumenata i bez ikakvog sudjelovanja struke. U radnoj skupini koja je ocjenjivala demografski učinak mjere nije bio niti jedan jedini demograf, a nisu bili uključeni ni korisnici mjere - naglasio je Herman i ocijenio kako je njeno ukidanje "čista ideologija". Davor Filipović poručio je kako je predloženi proračun ogolio lažna obećanja vladajućih iz kampanje i neznanje da se odgovorno upravlja financijama.

- Mogu konstatirati da nas gradonačelnik prijedlogom proračuna nije iznenadio, s obzirom na to da je on majstor zelenih politika, od njega smo dobili reciklirani proračun jer je sve reciklaža proračuna koji su već bili predstavljeni u Zagrebu, a samo to što je reciklirano još je povećano za milijardu i 129 milijuna kuna - kazao je Filipović.

Predsjednik Kluba Mario Župan ustvrdio je da je Tomašević prepisao sve amandmane koje je HDZ pripremio u prošlom razdoblju, a koji se tiču kapitalnih projekata.

- Platforma Možemo! i SDP u ovom proračunu, kada vidite kapitalna ulaganja i izgradnju nemaju nijedan svoj novi projekt. To su sve projekti bivšeg gradonačelnika i HDZ-a kroz amandmane od 2017. godine do 2021. godine - dodao je Župan.