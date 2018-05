Grad “zauzimaju“ veseli maturanti, očekuju se zastoji u prometu

Glasno zviždanje, kupanje u Manduševcu, prolijevanje, gađanje brašnom, ples i veselje. Zagreb se sprema za još jedan Dan maturanata koji će se održati sutra, prvo u centru grada, a potom i na Bundeku gdje je organizirana središnja proslava.

Više od 5000 maturanata počet će se okupljati u 11 na Trgu bana Jelačića, a točno u podne prema Bundeku tradicionalno kreće povorka predvođena gradonačelnikom Milanom Bandićem.

Iz Grada upozoravaju da bi u to vrijeme na trasi moglo doći do zastoja prometa. Maturanti će hodati preko Zrinjevca i Tomislavca, pa Miramarskom i Vukovarskom do Ulice Hrvatske bratske zajednice. Odande će preko Mosta slobode doći do Bundeka gdje se procjenjuje da će im se pridružiti još barem 3000 veselih kolega. Zabava će tamo trajati do 22 sata.