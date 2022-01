Grad odgovorio na 'pitanje od milijun kuna': Mogu li se roditelji odgojitelji zaposliti i prije 1.5.?

Početkom prosinca, Gradska skupštine donijela je izmijene Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Njom se korisnicima mjere od 1. svibnja čija su djeca mlađa od 7 godina ta pomoć reže na 1000 kuna, no otvara im se mogućnost zaposlenje te upisa djece stare 3 do 6 godina u vrtiće. Roditeljima starijima od sedam godina ta se pomoć, pak, od tog datuma ukida.

No, mnogim je roditeljima ostao vrlo važan upitnik,a na društvenim mrežama se već mjesec dana žustro raspravljaju oko ovog pitanja: Mogu li se roditelji zaposliti i prije 1. svibnja i istovremeno primati naknadu iz mjere? Veliki broj njih se, naime, boji da time krše svoje ugovore i da će ostati bez statusa. S druges strane, strahuju da neće imati dovoljno vremena da se pronađu posao i riješe svoje materijalno pitanje.

Sve nejasnoće otklonili su, nakon našeg upita, u Gradu. Roditelji odgojitelji, odgovaraju, mogu se zaposliti i prije 1. svibnja 2022. godine i istovremeno primati koristiti svoju mjeru i biti u radnom odnosu, te time nisu u prekršaju.

Njihov odgovor prenosimo u cjelosti.

- U Obrazloženju Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, koja je donesena na 6. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba od 09.12.2021., navodi se kako predloženim izmjenama korisnicima kojima je dijete, za koje se koristi mjera, navršilo sedam godina prestaje novčana potpora s 30. travnja 2022., ali im se otvara mogućnost zaposlenja po stupanju izmjena na snagu i istovremenog primanja naknade do 30. travnja 2022. Korisnicima kojima je dijete za koje koriste mjera mlađe od sedam godina, od 1. svibnja 2022. mjesečna naknada se smanjuje na 1.000,00 kn, ali im se otvara mogućnost zaposlenja po stupanju izmjena na snagu i istovremenog primanja naknade do sedme godine djeteta za koje se koristi mjera te omogućuje upis djece u vrtić u dobi od 3 do 6 godina.

Slijedom prethodno navedenog, točno je da korisnici mjere smiju odmah tražiti zaposlenje i, ako se zaposle, nisu u prekršaju u odnosu na mjeru, kao što je bilo do sada. Smiju biti zaposleni i koristiti mjeru roditelj odgojitelj.

Što se tiče prava na upis djece u vrtić, ono se odnosi na djecu u dobi od 3 do 6 godina i u svibnju 2022. bit će, kao i svake godine, redovni upisi i tada će korisnici ove mjere, kao i svi drugi roditelji djece vrtićke dobi, moći podnijeti prijave za upis. Što se tiče djece korisnika mjere roditelj odgojitelj u dobi od 0 do 3, njihov upis nije predviđen usvojenim izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje jer roditelji kod rođenja blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta ostvaruju pravo na roditeljski dopust do 3. godine djeteta, uz novčanu naknadu od 70% proračunske osnovice (HZZO – Rodiljne i roditeljske potpore )