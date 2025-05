Glazbeni događaj koji pomiče granice: Tjaša Kastelic u Donjoj Bistri priprema nezaboravno iskustvo

U zagrljaju prirode, među raskošnim stablima indijske banane na plantaži Exotic King u Donjoj Bistri, priprema se glazbeni događaj koji pomiče granice uobičajenih koncerata. U petak 27. lipnja, violinistica svjetskog glasa Tjaša Kastelic hrvatskoj će publici zasvirati upravo tamo gdje voće izgleda kao iz bajke. Nakon više od dvije tisuće nastupa diljem svijeta, ova nagrađivana glazbenica predstaviti će poseban koncert kojim započinje svoju novu Jadransku turneju.

– Naziv koncerta “From Beethoven to Beyoncé” već sam po sebi daje naslutiti da publiku očekuje jedno posebno putovanje kroz stoljeća, stilove i emocije. Spojila sam nešto što dosad nisam nikad radila: klasična glazba s modernim beatovima, uz dozu filmske čarolije. Bit će za svakoga ponešto – od velikih majstora poput Beethovena do suvremenih ikona poput Beyoncé – istaknula je Kastelic. Iako je repertoar odlučila ostaviti djelomično tajnim, ipak je otkrila kako će se među note provući prepoznatljive melodije iz svijeta filma, uz dašak baroka, romantizma i ritmova današnjice.

– Ambijenti poput koncertnih dvorana u Tokiju, Beču ili Berlinu svakako imaju svoj čar, sve je precizno, akustika savršena, publika usredotočena. No, ono što me sada čeka je apsolutno uzbudljivije – otkrila je Kastelic dodavši – Glazba u prirodi odzvanja drugačije, nježnije, slobodnije, življe. Također razmišljam o svakom detalju, od repertoara do energije koju želim prenijeti. Bit će trenutaka za meditaciju, za ples, za tišinu, jer priroda sama diktira tempo. Osjeća se gotovo kao ritual, a ne samo koncert. I upravo zato jedva čekam stati pred publiku i podijeliti tu magiju. –

Za Kastelic je ovo izrazito značajan nastup jer ističe kako osjeća jaku povezanost s Hrvatskom. – Deset godina smo ljetovali u Punatu i tada smo svirali na ulici, zajedno s mojim dvojicom braće. Luka svira klarinet, a Jaka harmoniku. To su zapravo bili naši prvi nastupi, i to baš u Hrvatskoj. Uvijek kažem, nigdje na svijetu se ne jede bolje i ne uživa kao na hrvatskoj obali. Za mene je Balkan uvijek Balkan, tamo gdje mi je srce. Srčani ljudi, to je nešto što me uvijek inspirira – izjavila je osvrnuvši se na svoje početke i gdje je sada.

