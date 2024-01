FOTO, VIDEO Stanovnike zagrebačkog ZOO-a razveselila i raskićena božićna drvca

Da i raskićena božićna drvca mogu donijeti sreću i veselje dokazali su danas stanovnici zagrebačkog Zoološkog vrta u čije su nastambe pristigle smreke i jele koje su Vrt krasile tijekom adventa te božićnih blagdana.

Servala, leoparde i afričke lavove očarao je miris crnogorice jer velike mačke, naime, uživaju u njušenju njezine smole te povremeno svoje krzno naslanjaju na miomirisne iglice.

Vazdazelena drvca dobili su i smeđi medvjedi, prstenastorepi lemuri, merkati i bizoni. Nekim su životinjama drvca bila poligon za igru, a neke su među iglicama tražile svoje omiljene poslastice. Lemuri su tako tragali za sušenim brusnicama, merkati pronalazili zrikavce, a bizoni grickali same grančice crnogorice koje su za njih nutritivno bogate i zdrave.

– Podjela raskićenih božićnih drvaca životinjama jedna je od naših tradicionalnih aktivnosti kojima stanovnicima Divljeg srca grada obogaćujemo životni prostor. Životinje s velikim zanimanjem pristupaju svemu novome što se nađe u njihovoj blizini. Drvca donosimo u nastambe životinja onih vrsta kojima to čini najveće zadovoljstvo. Jele i smreke potiču ih na prirodno ponašanje. Njuše ih, zaviruju pod njihove grane, pomno istražuju njihove iglice i koru. Posebno se razvesele ako tu pronađu i nešto čime mogu omastiti brk – istaknuo je ravnatelj zagrebačkog ZOO-a, Damir Skok

Hrvatske su šume Vrtu prije adventa darovale 20 smreka i jela koje su najprije prigodno okićene, a sada podijeljene životinjama u čijim će nastambama ostati nekoliko dana pa će i posjetitelji i tijekom vikenda imati prilike kako koja životinja na njih reagira. Zoološki je vrt do daljnjega otvoren svakodnevno od 9 do 16, a ulazak u Vrt je moguć do 15 sati kada se zatvaraju blagajne.