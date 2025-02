FOTO, VIDEO Isprobali smo 'Flying cinema': Osjećaj je kao da ste s Aladdinom na letećem tepihu, a slonovi vas prskaju vodom iz jezera

Udobno se smjestite u sjedalo, a onda tako ukližete u mračnu prostoriju. Rampa koja se proteže preko vašeg krila se zaključava, adrenalin polako diže. Pali se veliki zakrivljeni ekran i u tren oka nađete se u svemirskim prostranstvima ili na letećem tepihu. Iskustvo je to koje ćete doživjeti u "Flying cinema", atrakciji koja je nedavno otvorena u zabavnom parku Everfun na prvom katu Family malla. Prvo je to takvo kino u Hrvatskoj te uz one u Dubaiju i Las Vegasu jedno od tri u svijetu, kaže voditeljica marketinga Vlatka Matunec, a tajna je u 3D tehnologiji golog oka, za koju naočale nisu potrebne.

– Kino je specifično po tome što ne sjedite u statičnom sjedištu pa imate dojam pomicanja, odnosno letenja, kao što i sam naziv govori. Ekran je zakrivljen za 180 stupnjeva, što pokriva čak 70 posto prirodnog vidnog polja, i riječ je o 7D tehnologiji, stoga je cijelo iskustvo obogaćeno raznim efektima poput prskanja vode, snijega, vjetra, mirisa... – ističe V. Matunec.

U ponudi imaju osam filmova, četiri namijenjena djeci te isto toliko onih za nešto starije. Mališani mogu birati žele li krenuti na "Put oko svijeta", otkriti nove pustolovine uz Pinokija ili se zaputiti u oceansku potragu za Mobyjem Dickom, a tu je i "Aladdinova legenda" koja je klincima, napominje V. Matunec, i najatraktivnija. Odrasli pak zabavu mogu potražiti uz "Avanture u dolini dinosaura", uroniti u svijet mašte uz "Beskrajnu avanturu" te istražiti morske dubine ili pak svemirska prostranstva.

– Sjedište je namijenjeno za šestero odraslih gledatelja, odnosno osmero djece, a projekcije traju od četiri do sedam minuta, ovisno o filmu, stoga rezervacija mjesta nije potrebna. S vanjske je strane ekran preko kojega pratimo sve što se događa u dvorani, a u slučaju da netko počne paničariti, imamo i gumb koji se stisne, projekcija se automatski prekida i izlazi se iz prostorije – objašnjava marketinška stručnjakinja Karla Babić.

Kako to sve funkcionira, odlučili smo, dakako, i sami isprobati, a budući da smo u odabiru bili neodlučni, preporučili su nam dvije projekcije najbogatije efektima. Prvi je na redu bio "Međuzvjezdani let", a iskustvo je takvo da se, iako ste svjesni realnosti, čim se upali ekran osjećate kao da se nalazite u svemirskom brodu. Uz vjetar u kosi plovili smo tako svemirskim prostranstvima i izmicali letećim objektima, a eksplozija jednog od njih lagano nas je prodrmala, nakon čega smo osjetili blagi miris paljevine. Našli smo se potom i na letećem tepihu u društvu Aladdina i popularnog Duha, koji su nas proveli bespućima pustinje. Letjeli smo i iznad jezera kojim su gacali slonovi i pritom nas prskali, ali i snijegom prekrivenih planina dok su po nama padale pahulje.

Cijena ulaznice po projekciji radnim je danima pet eura, a vikendom i praznicima euro više. A osim "letećeg kina", nude u Everfunu i druge atrakcije, kao što su kuglanje na 12 staza, biljar, laser tag, ljudski stolni nogomet, zipline koji se proteže preko cijelog parka te više od 40 arkadnih igara. Popularan je, kažu, i escape room, odnosno tri sobe tematski namijenjene djeci i isto toliko soba za one nešto starije, u kojima se, primjerice, možete uputiti u avanturu "Teslino nasljeđe" ili zakoračiti u "Kraljevstvo snova". Organiziraju i rođendanske, djevojačke i momačke zabave, ali i team buildinge, a imaju i bar u kojemu se, među ostalim, možete počastiti i platom domaćih proizvoda poput kobasica i sira s paprom.