FOTO/VIDEO Drama na zapadu Zagreba: BMW završio u ogradi kuće, muškarac počeo napadati susjede

Jer ovog četvrtka nije bilo dovoljno nesreća na području grada Zagreba koje su uzrokovale velike gužve na cestama, do prave drame došlo je i na zapadu Grada, točnije između Rudeša i Oranica.

Kako doznajemo s terena, vozač BMW-a se, vozeći se po Medarskoj ulici, zabio u stupić pa se odbio do ograde obiteljske kuće. Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je do nesreće došlo u 19 sati, no nastala je tek materijalna šteta.

No, nakon nesreće krenula je drama. Susjedi su nam kazali kako je navodno vozio muškarac pod utjecajem alkohola pa pobjegao s još jednom osobom nakon sudara. Ispred automobila ostala je čekati jedna žena, a susjedi su ubrzo počeli izlaziti na ulicu kako bi vidjeli što se dogodilo. Taj isti muškarac koji je navodno pobjegao potom se i ubrzo vratio na mjesto nesreće, da bi vidno pod utjecajem alkohola počeo napadati susjede.

S terena također doznajemo kako je bio vrlo agresivan, a u jednom trenutku je napao i starijeg muškarca na štakama koji je prolazio ulicom. Ubrzo je došla prometna policija koja je započela očevid, a situacija se smirila. Iako je on tvrdio kako je žena vozila, susjedi govore kako su vidjeli njega za volanom. Inače, u gradu Zagrebu tijekom dana je zabilježeno više prometnih nesreća, od kojih je jednu uzrokovao i vozač pod utjecajem alkohola u Petrinjskoj ulici. Fotografije s mjesta nesreće pokazuju kako je automobil završio na krovu, a vozač je odbio liječničku pomoć.

