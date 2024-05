FOTO Otvoren Asian Street Food festival: U dugim redovima čekalo se na posebnu deliciju

Mirisi egzotičnih specijaliteta poput ramena, burgera, katsu sendviča, sushi rolica, ali i sočnih gyoza, namamili su brojne posjetitelje na Strossmayerov trg gdje je danas otvoren Asian Street Food Festival.

Drugo izdanje manifestacije koju organizira agencija Kokoš ili jaje, rezanjem vrpce svečano je otvorio počasni konzul Kraljevine Tajland, Stjepan Ćurić, a posjetitelji do nedjelje, do kada traje festival, imaju prilike guštati u tradicionalnim okusima jela iz, među ostalim, Kine, Japana, Tajlanda, Indije, Koreje i Malezije.

Egzotične delicije spremaju se na deset kućica, među kojima su Jellyfish in Space, Purple Monkey, SOHO Sushi, Picnic te Asian Burgers by Mate Janković. No posebnu pažnju privukla je zvijezda festivala, gotovo 30 kilograma teška plavoperajna tuna, jedna od najprestižnijih namirnica koja se predstavlja na nekom street food festivalu, a koja se nakon filetiranja našla na roštilju. Kako bi guštali u njezinim sočnim odrescima, posjetitelji su čekali u dugačkim redovima, a sva sredstva prikupljena tom prigodom donirana su zagrebačkoj Udruzi Down.

U sklopu festivala posjetiteljima će se podijeliti i 200 kamenica čije će okuse upotpuniti pjenušac Reserva Royal, a na programu su i live performansi Zagreb Street Art umjetnika.

Osim u orijentalnim okusima, posjetitelji će guštati i u bogatom popratnom programu u sklopu kojeg će se, među ostalim, moći okušati i u tematskom Food kvizu te kreativnoj radionici Pinelli & Vino, na kojoj će se slikati azijski motivi. Posjetitelji se ondje imaju prilike opustiti i uz tradicionalnu tajlandsku masažu, a za podizanje atmosfere zadužen je DJ Ozren Kanceljak.