Zagrebački SDP danas 'glumi' izbore, već se zna tko će biti novi šef i članovi Predsjedništva

Najveća oporbena stranka SDP u procesu je unutarstranačkih izbora, a prva organizacija koja će dobiti novo vodstvo je ona zagrebačka. Točnije, predsjednik Zagrebačke skupštine Matej Mišić danas će postati predsjednik zagrebačkog SDP-a. Da će to biti Mišić zna se jer je jedini kandidat za šefa najveće stranačke organizacije pa je pitanje koliko se unutarstranački izbori u glavnom gradu uopće mogu zvati izborima.

Kako je promjenom Statuta kandidat za predsjednika bio dužan predložiti i svoja dva potpredsjednika, već sada je jasno da će to biti aktualna zastupnica u Skupštini Snježana Prusec Kovačić te pravnik Alen Čičak, koji je 2018. godine bio kandidat za šefa zagrebačkog SDP-a. Poznato je više-manje i tko će biti članovi novog Predsjedništva zagrebačkog SDP-a s obzirom na to da su i oni dio dogovora unutar same organizacije. Pa se tako čuje da će u vodstvo zagrebačkog SDP-a danas ući saborski zastupnici Tanja Sokolić i Ivan Račan, ali i Igor Dragovan, bivši dugogodišnji tajnik SDP-a za vrijeme dok je stranku vodio Zoran Milanović, potom predsjednica SDP-ova savjeta za antifašizam Tessa Goldstein, liječnica Sara Medved...

Čuje se i da bi Mišić na čelo najjače stranačke organizacije trebao doći sa samo 300-tinjak glasova. Naime, toliko se otprilike delegata očekuje na današnjoj izbornoj konvenciji, a što je, blago rečeno, dosta porazan podatak za najveću oporbenu stranku. Jer, iako je promjenom Statuta uveden delegatski sustav i više ne glasaju svi članovi po principu jedan član – jedan glas, delegat može biti svaki član organizacije koji uredno podmiruje stranačku članarinu. Potrebno se samo prijaviti, ali i provesti subotu na konvenciji, što članstvu, ako je vjerovati procjenama, nije baš zanimljivo. Isti izvori kažu i kako zagrebački SDP ima između 1400 i 1500 članova i da polovica njih uredno podmiruje obveznu članarinu. A što isto nije podatak koji govori u prilog najvećoj oporbenoj stranci koja je, usput rečeno, i na vlasti u Zagrebu. I to drugi mandat zaredom.

Da im vlast ne donosi porast članskih iskaznica pokazuju usporedne brojke s prošlih unutarstranačkih izbora. Na prošlim izborima 2024. godine, kada je šef organizacije u Zagrebu postao Branko Kolarić, stranka je komunicirala da je od 1561 člana na birališta izašlo njih 854. Na izborima 2021. godine, kada je pobijedio Viktor Gotovac, glasalo je oko tisuću članova od njih 1700 s pravom glasa, a Gotovac je pobijedio sa 696 glasova. Tri godine ranije šef zagrebačkog SDP-a postao je Gordan Maras s 843 glasa, dok je njegov protukandidat dobio 752 glasa.

Istaknuti zagrebački SDP-ovci s kojima smo jučer razgovarali kažu da ne treba čuditi što se danas na konvenciji ne očekuje više od 300 delegata jer imaju tek jednog kandidata za šefa pa nema navijačke atmosfere, a i poznato je tko će ući u vodstvo pa članovi i nisu motivirani cijeli dan provesti na konvenciji. Za samu činjenicu da je sve već dogovoreno i da SDP-ovci danas imaju izbore bez izbora više izvora iz zagrebačkog SDP-a kaže da je to namjerno napravljeno jer su se na tako htjele izbjeći nove podjele.

– Predstavnici svih struja u zagrebačkom SDP-u sjeli su i dogovorili smo tko će biti šef organizacije, tko će biti potpredsjednici i tko bi trebao ući u Predsjedništvo. Pazilo se da su sve struje zastupljene i da se funkcije ne gomilaju kako ne bi bilo nezadovoljnih. S obzirom na to da je Mišić šef Skupštine, bilo je prirodno da preuzme i organizaciju, ali više kao prijelazno rješenje, kao netko tko će posložiti sada situaciju na terenu a da neće fantazirati o poziciji gradonačelnika jer to nije realno – kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a.

Do kraja svibnja sve SDP-ove organizacije trebale bi dobiti nova vodstva. Ipak četiri najveće, one u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, posebno su zanimljive jer je riječ o organizacijama čija su vodstva raspuštena nakon prošlih lokalnih izbora. U Zagrebu je vodstvo raspušteno jer je organizacije bila nefunkcionalna, u ostala tri grada zbog loših izbornih rezultata. Na Iblerovu trgu i u svim većim i važnijim organizacijama očekuju da pobijedi njihov kandidat, a što znači da se nadaju kako njihovi "odabranici" za lidere neće imati protukandidate.