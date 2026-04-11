Zagrebački SDP dobio novog šefa, odmah najavio širenje po kvartovima

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić jednoglasno je potvrđen za novog predsjednika SDP-a Grada Zagreba, nakon čega je poručio da nastavlja raditi na jačanju SDP-a u svim gradskim četvrtima. "Nakon što smo se u potpunosti konsolidirali, nastavljamo u smjeru jačanja SDP-a u Zagrebu, prvenstveno kroz naše organizacije u gradskim četvrtima i mjesnim organizacijama. SDP mora biti prisutan od Gajnica do Sesvetskog Kraljevca", rekao je Mišić nakon glasanja delegata na izbornoj konvenciji.

Za potpredsjednike izabrani su Alen Čičak i Suzana Prusec-Kovačić. To je za nas velika čast, ali i obveza da gradimo najjaču stranačku organizaciju u državi, istaknuo je Mišić. U sljedećih mjesec i pol dana održat će se unutarstranački izbori u svih 17 zagrebačkih gradskih četvrti.

"To će biti prilika da ih sve obiđem, iako sam to činio i proteklih mjeseci. Svi naši amandmani su produkt razgovora i koordinacije između kluba zastupnika u Gradskoj skupštini i naših mjesnih organizacija", rekao je novi predsjednik gradskog SDP-a. SDP je u Zagrebu dio vladajuće većine zajedno sa strankom Možemo s kojom će, dodaje, nastaviti kvalitetnu suradnju. Činjenica je da smo mi različite stranke i da se nikad nećemo 100 posto slagati u svemu, ali se u zadnjih deset mjeseci pokazalo da sva neslaganja možemo riješiti razgovorom pa zbog toga nikad nije bilo javnih sukoba između nas i Možemo, kaže Mišić.