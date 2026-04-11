JEDNOGLASNO POTVRĐEN

Zagrebački SDP dobio novog šefa, odmah najavio širenje po kvartovima

Zagreb: Matej Mišić održao konferenciju za medije
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Paulo Simić/Hina
11.04.2026.
u 14:26

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić jednoglasno je potvrđen za novog predsjednika SDP-a Grada Zagreba, nakon čega je poručio da nastavlja raditi na jačanju SDP-a u svim gradskim četvrtima. "Nakon što smo se u potpunosti konsolidirali, nastavljamo u smjeru jačanja SDP-a u Zagrebu, prvenstveno kroz naše organizacije u gradskim četvrtima i mjesnim organizacijama. SDP mora biti prisutan od Gajnica do Sesvetskog Kraljevca", rekao je Mišić nakon glasanja delegata na izbornoj konvenciji.

Za potpredsjednike izabrani su Alen Čičak i Suzana Prusec-Kovačić. To je za nas velika čast, ali i obveza da gradimo najjaču stranačku organizaciju u državi, istaknuo je Mišić. U sljedećih mjesec i pol dana održat će se unutarstranački izbori u svih 17 zagrebačkih gradskih četvrti.

"To će biti prilika da ih sve obiđem, iako sam to činio i proteklih mjeseci. Svi naši amandmani su produkt razgovora i koordinacije između kluba zastupnika u Gradskoj skupštini i naših mjesnih organizacija", rekao je novi predsjednik gradskog SDP-a. SDP je u Zagrebu dio vladajuće većine zajedno sa strankom Možemo s kojom će, dodaje, nastaviti kvalitetnu suradnju. Činjenica je da smo mi različite stranke i da se nikad nećemo 100 posto slagati u svemu, ali se u zadnjih deset mjeseci pokazalo da sva neslaganja možemo riješiti razgovorom pa zbog toga nikad nije bilo javnih sukoba između nas i Možemo, kaže Mišić.
ZO
Zonasumraka4
14:33 11.04.2026.

Smiješan lik, podguzne muhe od Možemo i tako ce ostati, jer SDP je jedna potpuno nebitna stranka koju Možemo voza kako hoce

Klini?ka bolnica Sveti Duh
ZA VEĆU DOSTUPNOST LIJEČENJA

Grad Zagreb pokrenuo pilot projekt prijevoza za onkološke pacijente

– Ovim pilot projektom Grad nastavlja širiti socijalne usluge imajući u vidu sugrađane u najvećoj potrebi, a to su zasigurno onkološki pacijenti. Prijevozom od njihova doma do zdravstvene ustanove i nazad, omogućit će im se i veća dostupnost liječenja, posebice onima koji idu na kemoterapiju i zračenja – kazala je Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

