FOTO Novi stanar ZOO-a: Patuljasta koza Elena prvi put postala majka

Patuljasta koza Elena u zagrebačkom je Zoološkom vrtu rođena lani u ožujku, a jučer je na svijet donijela svoje prvo mladunče. Maleno jare rođeno je zdravo i odmah je počelo sisati mlijeko, a Elena se izvršno snašla u novoj ulozi, majke.

– Elena i jarić smješteni su u ograđeni dio Dječjeg ZOO-a. Kako ih se ne bi smetalo u ovom osjetljivom razdoblju, posjetitelje molimo da Elenu i mladunče promatraju s nekoliko metara udaljenosti – upozoravaju iz ZOO-a.

Foto: Zagreb ZOO

Podsjetimo, Elenu i njezinog mališana, kao isve ostale stanovnike zagrebačkog ZOO-a možete posjetiti svakog dana od 9 do 18 sati. Cijena ulaznica za odrasle je 4 eura, za djecu od 7 do 14 godina 3, a za one mlađe dva eura.