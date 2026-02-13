U Mercedesu šibenskih registarskih oznaka Rea je u Zagrebu našla kokain, i to kilograme!

Skoro šest kilograma kokaina pronašli su zagrebački policajci u osobnom automobilu šibenskih registarskih oznaka, uz pomoć službenog psa koji je detektirao drogu skrivenu ispod mjenjača vozila, priopćila je u petak Policijska uprava zagrebačka.

U srijedu 11. veljače oko 15.10 sati policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije na Ljubljanskoj aveniji zaustavili su osobni automobil marke Mercedes kojim je upravljao 35-godišnjak, kazali su iz PU zagrebačka. Policijski su službenici posumnjali na nezakonito postupanje vozača te na mjesto zaustavljanja izašli sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu detektirala drogu.

Pretragom automobila, obavljenom temeljem sudskog naloga, policijski su službenici ispod mjenjača vozila pronašli ukupno 5.724,2 grama kokaina pakiranog u sedam plastičnih omota. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.