FOTO Kako bi bolje upoznali vlastite susjede odlučili organizirati ulični party: Želimo i da se trend širi

Stolovima na koje su, među ostalim, poslužili odojka, blokirali su ulaz u ulicu, prisjećali se uspomena iz školskih dana i brojnih dječjih nestašluka, a uz pjesmu, ples i smijeh zabavljali se do ranih jutarnjih sati. Govore nam to stanovnici Ulice Jagode Truhelke u Stenjevcu koji su nedavno u njoj organizirali zabavu. Nazvali su je Truhelka Fest, fotografije nesvakidašnjih prizora potom su objavili u kvartovskoj Facebook grupi, a kako je do tuluma došlo i kako je proteklo premijerno izdanje, ali i kakvi su im planovi za sljedeće okupljanje, otkrile su nam Lana Rudež, Milica Kovačić, Vinka Frančić, Marina Kos, Lana Karliček, Maria Anić, Vlatka Butković, Ana Matijević i Darinka Anić.

– Sve je počelo prije otprilike godinu dana, kada sam sa susjedama Vesnom i Ljiljanom razgovarala o tome kako se većina nas poznaje još iz školskih klupa, nekada smo se zajedno igrali na ulici, a danas se samo užurbano pozdravimo u prolazu. U međuvremenu se dosta novih ljudi ovamo doselilo pa nam se sinula ideja o organizaciji tuluma na kojemu bismo se svi malo bolje upoznali – ističe Vlatka.

No sve je, dodaje, ostalo samo na ideji koje su se prisjetile nekoliko dana iza Nove godine i ozbiljnije počele planirati zabavu. Pokrenuli su tako WhatsApp grupu, kojoj su se priključili gotovo svi stanovnici ulice, a dan nakon što su odredili datum okupljanja, u poštanskom sandučiću svake kuće osvanuli su i letci, odnosno pozivnice na kojima je, među ostalim, pisalo: "Dragi susjedi, organizirali smo feštu uz cugu i glazbu u Ulici Jagode Truhelke. Svi se vidimo samo u prolazu i tako već dugo godina, neki su pak novi i ni ne znaju kakvo krasno susjedstvo imaju, pa se činila zgodna ideja da se jednom napokon i zaustavimo i podružimo".

Tog 10. siječnja, datum koji će stanovnici Truhelkine ulice, ali i onih okolnih, još dugo pamtiti, okupljanje je počelo oko 19 sati, a partyju se pridružilo pedesetak uzvanika. Svatko od njih donio je poneku deliciju ili piće, a sve su poslužili na dugim stolovima kojima su i blokirali ulaz u ulicu. Uz "priče iz davnina", pjesmu i ples partijali su tako do ranih jutarnjih sati, no okupljanje, kažu, ipak nije prošlo bez prijave za "remećenje javnog reda i mira".

– Posjetila nas je, naravno, i policija. Nismo bili glasni, ali možda su neki bili ljubomorni što nisu pozvani, iako su nam se mogli pridružiti. Neke je razljutilo i to što autom nisu mogu proći kroz ulicu jer ne događa se baš svaki dan da ti odojak priječi put. Ali policajci su bili simpatični, nisu radili dramu, a jedan je čak, kako bi razveselio klinca koji se skamenio kada ih je vidio, upalio rotirke – govori Vlatka kroz smijeh.

Na ulici su tako dočekali i zaposlenike Čistoće, koje su ponudili hranom i pićem, no nisu se, kažu, htjeli počastiti ničim alkoholnim, uz ispriku "da su na dužnosti". Večer je obilježio i poseban trenutak koji će zasigurno, napominju, svima koji su ga doživjeli još dugo ostati urezan u pamćenje. – U jednom trenutku kao da je sve stalo, izgledalo je kao scena iz nekog filma. S jednog se kraja ulice susjed Štef kao najstariji stanovnik vozio u svojim kolicima s litrom i vodom u rukama, a s drugog je prema njemu u električnome džipu išao mališan od tri godine kojemu su roditelji u gepek natrpali boce pića. Mislim da tu scenu nikada neću zaboraviti – ističe Vlatka.

Većina tamošnjih stanovnika, kaže Lana, u ulici živi već desetljećima, a neki se druže još od malih nogu. Svojevremeno su se sretali na školskim hodnicima, nakon nastave druženje nastavili na ulici uz igre poput lovice, skrivača i gumi-gumi, no danas su takve situacije rijetke. – U pamćenju će mi svakako ostati trenutak kada je moja kći izišla iz dvorišta, a u isto se vrijeme pojavila i njezina prijateljica iz škole koja živi u kući nasuprot. Stale su nasred ulice, zbunjeno se gledale i uglas rekle: "Kaj ti tu živiš?" Bilo je jako smiješno, ali i malo šokantno. A baš iz tog razloga cilj nam je na slične tulume potaknuti i susjede u drugim ulicama kako bi se svi bolje upoznali i više družili – govori Lana.

Fotografije s prvog Truhelka Festa ona je, u nadi da će na slična druženja doći što veći broj ljudi, podijelila i u kvartovskoj Facebook grupi, a ispod objave su se ubrzo nanizali brojni komentari podrške i oduševljenja. I nije to, dakako, bilo posljednje okupljanje na zabavi u Ulici Jagode Truhelke, već će, napominju, nastojati da postane svojevrsna tradicija, a iduće planiraju na proljeće.