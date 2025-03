Festival svjetla zahvatio 22 lokacije: Ne propustite disko-groznicu i spektakl o kralju Tomislavu

Posjetitelji se na Dolcu mogu prisjetiti profesora Baltazara, na Jelačić-placu u društvu Anookija okidaju se selfiji, najmlađi guštaju u ljuljanju ispod svjetlećih oblaka na Trgu Mažuranića, a uživa se i u spektakularnom 3D mappingu posvećenom kralju Tomislavu koji sjaji na pročelju Umjetničkog paviljona. Dolazak proljeća u metropolu i ove godine prati Festival svjetla, u sklopu kojega su brojni domaći umjetnici, uz one iz Češke, Francuske, Italije, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Slovačke i Velike Britanije, postavili 25 atrakcija na 22 lokacije u centru grada.

Među njima je i Kula Lotrščak, koja će do nedjelje biti u ulozi svjetionika na putu prema bajkovito obasjanim zagrebačkim ulicama. Atrakciju je na vrhu kule postavio Ranko Skansi, a na njezinu pročelju sjaji "Životok", koji prikazuje energiju koja pokreće biljke, ljude i životinje. Najpoznatiji stihovi Antuna Gustava Matoša šapuću se pak kod njegova spomenika na Strossmayerovu šetalištu, a nekoliko koraka istočno uz starinski šarm lanterni fotografirati se možete s nažigačima.

Partijanere će oduševiti Klovićevi dvori, koje je zahvatila disko-groznica pa se u tamošnjem atriju pleše uz popularne hitove i igru svjetla kugli. Krenete li Zakmardijevim stubama, kugle će vam osvijetliti i put do Donjega grada, a svratite li do Jelačić-placa, naći ćete se u društvu Anookija. Tri para golemih skulptura ondje su postavili francuski umjetnici, a zadaća im je podići svijest o klimatskim promjenama i opasnostima koje donosi otapanje ledenjaka. Na istočnoj strani trga smjestila se i instalacija "Val", koja koristi umjetnu inteligenciju za stvaranje interaktivnog iskustva. Britanski umjetnici Matt i Rob Vale intervenirali su pak na Dolcu te tržnicu pretvorili u svjetlosnu odu pionirskom radu Zagreb filma prikazujući elemente animiranih filmova poput "Profesora Baltazara" i Oscarom nagrađenog "Surogata".

Prvi je put novo ruho u sklopu manifestacije odjenula je i zgrada na Kaptolu 5, u kojoj se nalaze prostori gradske Turističke zajednice, a na njezinu je pročelju osvanulo 3D mapiranje koje prikazuje preobrazbu kukurijeka, simbola ovog izdanja festivala, kroz godišnja doba. Kad ste već ondje, svratite i do parka na Opatovini koji su u polje za igru pretvorile krijesnice, a spustite li se do Ribnjaka, uživat ćete u pogledu na solarne čestice. Ispod svjetlećih krošnji možete se prošetati u Draškovićevoj, a na Europskom trgu dočekat će vas "AI Parazit", instalacija Tine Marković koja vizualizira neprestane tokove podataka. A koliko je voda važan resurs, dočarava češki umjetnik Benedikt Tolar, koji je na Cvjetnom trgu u radu "Aj Vana be" u neobičnu kulu posložio 32 kade.

Masarykova se našla u ulozi galerije na otvorenom pa se ondje smjestila instalacija "LightScape", koja prikazuje ljepotu Zagreba u novoj, svjetlosnoj dimenziji, preobrazivši poznate kadrove u nevjerojatnu igru boja. Tko su bile prve žene kustosice, doznati možete u narativnom projekcijskom mapiranju na fasadi Arheološkog muzeja, a francuski umjetnik Porte par le Vent na Strossmayerov je trg postavio leptiraste skulpture koje njiše vjetar. Može li vježbanje pomoći u suočavanju s problemima poput burnouta, pitanje je na koje odgovor traži "Under Pressure", instalacija s osam figura na Zrinjevcu, a kako je izgledala krunidba prvog hrvatskog kralja, posjetitelji imaju prilike vidjeti na pročelju Umjetničkog paviljona na Tomislavovu trgu. U povodu 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva, atrakciju su ondje postavili njemački umjetnici, i to u suradnji s Večernjim listom i glavnim urednikom Draženom Klarićem, čiji je film o kralju Tomislavu poslužio kao inspiracija za scenarij animacije koja se prikazuje na pročelju uz pozadinsku glazbu koju potpisuje pijanist i skladatelj Matej Meštrović.

– Drago nam je što je gradska Turistička zajednica prepoznala Večernji list i njegov igrano-dokumentarni film "Kralj Tomislav" kao dobru podlogu za izradu malog glazbeno-scenskog djela koji se prikazuje u sklopu Festivala svjetla. Važno je to i za promociju filma, ali prije svega da se na jedinstven način obilježi važna obljetnica, 1100. godina Hrvatskog Kraljevstva – istaknuo je Klarić. Podno tamošnjega kipa smjestile su se pak svjetleće klackalice, nazvane "Impulse", koje pomicanjem stvaraju zvukove različitog tona i intenziteta.

U povodu 100. obljetnice Esplanade na njezino je pročelje postavljen 3D mapping kojim se podsjeća na glavni povod gradnje hotela, legendarni Orient Express, a u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije na Marulićevu je trgu osvanula "Alkemija vode", koja prati kap dok putuje kroz rijeke i Jadransko more. Deset ljuljački sa svjetlećom instalacijom oblaka mami pak na Trg Mažuranića, a ruho ispunjeno šarenim uzorcima odjenula je fasada Hrvatskog narodnog kazališta.