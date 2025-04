Festival 'Svi smo nahero' u Zagrebu: Performans 'Odjel za čišćenje ledica, izložba 'Postpartum teaparty'...

'Svi smo mi nahero' kuca na vrata! Multiumjetnički, sasvim drukčiji festival, koji prednost daje nezavisnoj sceni i njezinim kreativcima, a 'potekao' je iz umjetničke organizacije Kuća nahero i njezinih voditelja – kazališne redateljice i pjesnikinje Rajne Racz te glazbenika Marina Živkovića – stiže treći put u Centar za kulturu Maksimir gdje će od četvrtka do nedjelje donijeti performanse, koncerte, izložbe, radionice i još mnogo toga. Cijeli program namijenjen je svima, ali prije svega djeci i mladima te je besplatan za sve posjetitelje.



Festivalski program u četvrtak ispred CKIM-a u 16 sati, otvara performans 'Odjel za čišćenje ladica' svestrane umjetnice Lucije Klarić, a riječ je o izvedbenoj interaktivnoj instalaciji od kreativnih ostataka koje često spremamo u ladicu, pri čemu autorica želi pokazati količinu rada koja se događa iza kulisa te da je često izgorijevanje posljedica hiperprodukcije koja ne samo da je nužnost za materijalno preživljavanje nego i vrsta samoeksploatacije. U 17 sati u foajeu slijedi otvorenje izložbe 'Postpartum teaparty' akademske slikarice Hane Hanak koja će predstaviti male formate nastale nakon rođenja svoje kćeri te ready-made instalaciju 'Postpartum tea party' - zbirku dokumentiranih vrećica čaja iz svog radnog ateljea koji je bio i prostor oporavka, introspekcije i stvaranja, a suptilno propituje što znači biti mlada majka koja radi u kulturi.

U velikoj dvorani u 18 sati održat će se prezentacija projekta 'Burning out', umjetničkog istraživanja Burning Out Empiria teatra koje se kritički i (auto)refleksivno oslanja na iskustva mladih umjetnika/ca na hrvatskoj kulturnoj sceni – kako se nose sa psihološkim, financijskim/materijalnim izazovima i pritiscima zbog (hiper)produkcije te kako, da bi osigurali kontinuitet u umjetničkom stvaralaštvu, opstaju u polju svoga umjetničkog djelovanja. Kraj prvog dana rezerviran je za glazbu pa će u 20 sati u velikoj dvorani zasvirati glazbeni sastav 'Urikač', predvođen Vidom Haberom koji spaja alt rock, folk i jazz, i to često na neočekivan način. Razigrani glazbenici – Marin Živković, Una Patafta, Pavao Lovrić, Pavle Golubić i Zvonimir Šestak – koje je najbolje doživjeti uživo, u komornom ozračju, dočekat će publiku s rascvjetanim melodijama, spajajući melankoliju i tihi optimizam.

Petak, drugi dan festivala, u petak proteći će u kreativno radnom ritmu, jer su na programu dvije više nego zanimljive radionice. Ujutro u 10 sati u maloj dvorani održat će se inkluzivna radionica 'Alkemija glasa' pod vodstvom jazz vokalistice i muzikoterapeutkinja Melite Lovričević, koja će se s polaznicima uhvatiti u koštac s jednim od naših najintimnijih dijelova – našim glasom – kako se s njime lakše povezati, zavoljeti ga, naučiti oblikovati te na koncu i ponositi se. Uzrast 18+ u 17 sati u maloj dvorani očekuje dvosatna radionica izrade nakita 'Metals 'n' plants', i to od kovina (mesinga ili bakra) s printom pravih biljaka na metalu, a polaznici će imati priliku upoznati se s metalurgijom, starim zanatom što postoji od pamtivijeka. Večer će se 'odjenuti' u kazališno ruho jer je u pola 8 u velikoj dvorani na rasporedu nesvakidašnja predstava-koncert 'Ptice špijuni', autorski projekt Kuće Nahero nastao prema konceptu kazališne redateljice i autorice Rajne Racz, u kojem se u formi monodramskoga glazbenog performansa tvori hibridni, začudni umjetnički izraz.

Prvi dan vikend, subota donosi još dvije originalne radionice – u 10 sati za djecu 6+ radionicu kreativnog pisanja 'PisaTI i Ja', gdje će osnovnoškolci pod budnim okom voditeljice Valentine Mavretić, s olovkom u ruci i papirom pred sobom, otkrivati o sebi (JA) i drugima (TI), te iskusiti kako se pisanjem otvara prostor za dijalog i razmjenu ideja. Druga radionica koja započinje u 13 sati ispred CKIM-a, a vodi je autorica koncepta Una Čulić, bavi se prehranom i svjesnim jedenjem, što će polaznici doživjeti menijem od tri slijeda i dva napitka, i to s povezom na očima. U pola osam u velikoj dvorani podići će se kazališni zastor, a mlada glumica Melody Martišković izvest će intrigantnu i maštovitu predstavu 'Prekrasna', koja je 'iznikla' iz priče o Babi Jagi, odnosno razvoju ženske psihe, pri čemu će pripovjedački i analitički uroniti u narodnu bajku 'Vasilisa prekrasna' da bi, potaknuta vlastitim iskustvima i razgovorima s djevojkama oko sebe, izrazila duboko intimno i dramsko iskustvo, prije svega problematike mlade žene.

Posljednji ništa manje atraktivan dan festivala, nedjelja posvećen je najmlađima i njihovim roditeljima, tijekom kojeg mogu zajedno biti aktivni, kreativni i uživati u kazalištu. Radionica veza 'Izrazi svoje srce', koja je prigodna i za početnike i one iskusnije, očekuje ih u 10 sati u maloj dvorani, a uz stručno kormilo voditeljice Ive Čukelj otputovat će u samo središte svakog živog bića – srce. Putem veza (a naučit će se četiri različita boda), boja, uzoraka, riječi i simbola, polaznici će oblikovati vizualnu priču i svoje srce kao mapu unutarnjeg svijeta, dok će (im) finalni rad otkriti – kako bi tvoje srce izgledalo kada bi prikazivalo tebe? U 15 sati u maloj dvorani mališani uzrasta 4+ mogu ući u jedno 'Tajno šumsko društvo', interdisciplinarnu kreativnu radionicu u prirodi koja donosi mnoga iznenađenja.

Teatar Poco Loco će klince i klinceze dobi 4+, u 17 sati u velikoj dvorani, uveseliti još jednom razigranom predstavom, ovaj put 'Buđenjem', za čiju je režiju i dramatizaciju zaslužna Maja Katić. Tvornički pripovjedač koji je radnike zabavljao pričama da im lakše prođe radni dan, profesionalni pustolov koji je ljudima u selu pripovijedao što je sve doživio u velikom svijetu, skupljači stvari i stvarčica u podzemnim odvodima i prolazima, a sve to davno u prošlosti kada nije bilo ni radija ni televizije – sva ta danas zaboravljena zanimanja oživjet će na sceni i pred znatiželjnim očima najmlađih.Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Rad Kuće Nahero podržava Zaklada Kultura nova.