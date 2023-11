Festival koji se bavi ljudskim pravima otvara film o samoubojstvu radnika Gredelja

Hrvatskom premijerom novog dokumentarno-igranog filma "Što da se radi?" cijenjenog domaćeg dokumentariste Gorana Devića u ponedjeljak 4. prosinca u zagrebačkoj Kinoteci otvara se 21. izdanje Human Rights Film Festivala programski fokusirano na autorski film i ljudskopravaške teme.

Glavni filmski program s dvadesetak igranih, dokumentarnih i eksperimentalnih naslova prikazat će se u kinima Kinoteka i Dokukino KIC, gdje će se odvijati i popratni, diskurzivni program. HRFF nastaje u organizaciji Multimedijalnog instituta/MaMe Zagreb i URK/Močvare, a traje do 9. prosinca. Ulaz na sve programe je slobodan.

Inače film "Što da se radi?" dugometražni je igrano-dokumentarni film u čijem je fokusu Željko, šef sindikata Tvornice vagona Gredelj, rastrgan krivnjom zbog smrti svog zamjenika Mladena koji je izvršio samoubojstvo nakon velikih javnih prosvjeda i sukoba unutar sindikata. Devićev je film paradigmatična priča Hrvatske, ali i ostalih istočnoeuropskih tranzicijskih zemalja.

Među dvadesetak naslova koji su obilježili filmsku 2023. godinu nalazi se značajan broj igranih filmova među kojima se posebno ističu novi naslovi autora poput Nuri Bilge Ceylana koji se na HRFF vraća s filmom "Suhom travom", čehovljanskom dramom o samoživom profesoru kojeg je maloljetna učenica optužila za zlostavljanje.

Kena Loacha snimio je još jednu dramu o modernoj Britaniji, a riječ je o na festivalu u Locarnu nagradom publike ovjenčanom filmu "Stari hrast". Radnjom je smješten u selo na sjeveroistoku Engleske i bavi se imigrantskim pitanjima, ksenofobijom i sistemskim zanemarivanjem radnika.

Vraća se i Jonathan Glazer koji se predstavlja višestruko nagrađivanim novim filmom o holokaustu. Temeljen na istoimenom romanu Martina Amisa, Glazerov film "Zona interesa" o životu zapovjednika Auschwitza dobitnik je više nagrada na ovogodišnjem festivalu u Cannesu, među kojima i Grand Prix i nagrada FIPRESCI, te 5 nominacija za Europsku filmsku nagradu.

Dvije godine nakon što je na HRFF-u prikazan njegov film, Oscarom nagrađeni "Drive My Car", na festival se vraća japanski redatelj Ryûsuke Hamaguchi s dramom "Zlo ne postoji" o ruralnoj gentrifikaciji koja je na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji nagrađena Srebrnim lavom te nagradom FIPRESCI.

Među autoricama čiji rad se prati u programima HRFF-a su i velikanka nove njemačke kinematografije Margarethe von Trotta, prikazat će se njen novi film Ingeborg Bachmann "Putovanje u pustinju" s još jednom snažnom protagonisticom u fokusu, austrijskom pjesnikinjom iz naslova koju je utjelovila glumica Vicky Krieps te beskompromisna njemačka formalistica Angela Schanelec s igranim filmom Glazba, dobitnikom berlinskog Srebrnog medvjeda za scenarij.

Film "Glazba" je slobodna reinterpretacija mita o Edipu i priča o Jonu, mladiću koji je kao dijete ostavljen u grčkim planinama, posvojen je te je kao mladić završio u zatvoru gdje je s čuvaricom dobio dijete, niti ne sluteći njihovu sudbonosnu povezanost.

Kombinirajući elemente eksperimentalnog i igranog filma nastaje novi film hrvatskog autora Damira Čučića "Polako nikuda" koji portretira glavne likove Olega i Martu primjenom postupka varijantne repeticije. Isti događaj ispričan je dva puta zaredom, samo što je drugi put izmijenjen. Film je svjetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a prikazivanje na HRFF-u je hrvatska premijera.

Inovativna dramaturgija odlikuje i biografski dokumentarac "Orlando, moja politička biografija" autora Paul B. Preciada, cijenjenog filozofa i trans aktiviste, koji je inspiriran književnim klasikom Virginije Woolf "Orlando: Biografija". U Woolfinom se romanu Orlando magično pretvara u ženu nakon tjedan dana dubokog sna. Gotovo stoljeće nakon, Preciado organizira kasting i okuplja 26 trans i nebinarnih osoba, u dobi od 8 do 70 godina, da evociraju suvremenog Orlanda govoreći o svojim životnim pričama i iskustvima.

Među dokumentarnim filmovima 21. HRFF-a izdvajaju se i eksperimentalni dokumentarac "Uspon čovjeka 3" Eduarda Williamsa, argentinske redateljske zvijezde u usponu . Nastavak je to Williamsovog prvog filma u kojem istražuje anksioznosti novih generacija vezano uz klimatske promjene vizualno naglašenom stimulacijom prikladnom digitalnom dobu.

Preporuka je i uspješnica Anje Strelec "Where Have All The Smiles Gone" koji portretira putovanje nepalskih migranata u potrazi za boljom budućnošću većinom odlazeći iz svojih domova u zemlje Bliskog istoka, ne sluteći da će postati žrtve budućih poslodavaca. I Strelec i Williams osobno će predstaviti filmove zagrebačkoj publici.

