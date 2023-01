Putnici u Zagrebu u problemima zbog radova: Kad se bus pojavi, ne stane ni čačkalica, je li nas ZET zaboravio?

Odlazak na posao, u školu ili na neko drugo odredište s grčem u želucu postao je, nažalost, svakodnevica mnogih koji iz zapadnog dijela grada putuju u Novi Zagreb i obrnuto. Razlog su teškoće u prometu zbog obnove Jadranskog mosta. Iako se danima izvješćivalo o velikim gužvama pa je Grad promijenio prometnu regulaciju, problem koji je ostao zanemaren tiče se javnog prijevoza.

Za vrijeme radova, koji su počeli još potkraj kolovoza, prekinut je tramvajski promet mostom, linije 7 i 14 koje su onuda vozile promijenile su trasu pa sedmica sada ide od Dubeca do rotora u Savskom gaju, a četrnaestica od Mihaljevca vozi do okretišta Savski most. ZET je pak prostor koji je "ispao" iz tramvajske mreže odlučio povezati supstitucijskom autobusnom linijom 615 koja kruži između Savskog mosta i Trnskog. No umjesto prometnog rješenja, nastao je još jedan prometni problem. Naime, kako su nam kazali brojni putnici, a u to smo se i sami uvjerili, ZET je "zaboravio" na autobusnu liniju 109 koja povezuje Črnomerec i Dugave prelazeći most na kojem se već mjesecima radi.

Ne stane ni čačkalica

– Već sam praktički izgubila volju za odlazak na posao jer to traje mjesecima, iz Vrbana mi do Novog Zagreba nekad treba i sat i pol, to nije normalno – govori nam profesorica Helena koja svaki radni dan već godinama iz zapadnog dijela metropole putuje na posao preko Save.

Problem nije, objašnjava nam, to što se autobus ne pojavljuje ili kasni, kao što je slučaj na nekim drugim linijama, već to što, smatra, vozila na toj liniji jednostavno nema dovoljno.

– Dogodi se da prvo tramvajem trebam doći do Selske, gdje onda treba presjesti na 109, no već mi padne mrak na oči kad vidim koliko ljudi čeka na stanici. I onda kad se bus pojavi i otvore se vrata, mi koji smo na stanici možemo se samo gledati jer je već toliko pretrpan da u njega ne stane ni čačkalica – dočarava naša sugovornica svakodnevnu situaciju za koju kaže da je dočeka i pri povratku s posla poslijepodne u Novom Zagrebu.

Matematika je jasna, u jedan zagrebački tramvaj stane dvjestotinjak putnika, a zglobni autobus može ih prevesti upola manje, tako da je ta bitka unaprijed izgubljena. No, što ZET radi po tom pitanju? Koliki su kapaciteti te planira li se, s obzirom na teškoće, njihovo povećanje, pitali smo javnog gradskog prijevoznika, no odgovor nam do zaključenja ovog izdanja nije stigao.

ZET na svojim službenim stranicama za vrijeme radova, koji će, prema podacima sa stranica HAK-a, potrajati do kraja lipnja, sugerira putnicima korištenje autobusa 615.

– To je tragična alternativa – drži profesorica Helena i objašnjava da linija 615 vozi samo jednu stanicu do Trnskog, umjesto da, poput busa 609 koji je bio uveden za vrijeme sanacije rotora, primjerice, ide do Središća. – Jer na tom je potezu čak šest srednjih škola, dakle riječ je o tisućama učenika kojima je u isto vrijeme gotova nastava, a da ne spominjemo ostale putnike – dodaje.

Da se linija treba produžiti smatra i umirovljenica Ivanka, koja iz Cvjetnog naselja često odlazi u posjet kćeri koja stanuje u Utrini.

– Moram presjedati kao da idem ne znam kamo, a ne koji kilometar dalje – nezadovoljna je, ističući kako bi produžetak linije 615 ili češći polasci autobusa 109 posebice olakšao putovanje umirovljenicima.

– Ako neću pješačiti do stodevetke, onda moram iz autobusa 615 izlići u Trnskom ili Savskom gaju pa kroz raskopane i mračne pothodnike do tramvaja – dodaje.

Ukinuta i stanica Savski gaj

No, s prvim danom drugog polugodišta više ni to nije moguće jer je ZET izvijestio da je od jučer ukinuta i tramvajska stanica u Savskom gaju. Tako će ostati do daljnjega, odnosno dok se ne završe radovi na pothodniku, o čemu smo pisali i jesenas. Naime, već mjesecima na Aveniji Dubrovnik usporedo s radovima na Jadranskom mostu traje i obnova pothodnika pa su raskopani, a njima se prolazi suženim stubištem s kojeg su skinute ploče i ostrugan dio betona, što je posebno izazovno starijima. Od danas se pak nastavljaju i radovi na Jadranskom mostu, zbog čega je ponovno na snazi posebna regulacija koja sužava površinu za prometovanje i tako smanjuje i usporava protok vozila pa naši sugovornici strahuju da će stvari postati još gore ako se nešto ne poduzme.

