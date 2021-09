Dražen Petrović zapalio je baklju na Maksimiru pred 70 tisuća ljudi, a grad je do jutra plesao

Zagreb je tih dana naprosto cvjetao. Izlazilo se, plesalo, gradske su ulice noćima vrvjele životom do jutra, a dane su svi provodili ili na tribinama na sportskim natjecanjima ili su ispred televizora pratili zbivanja na maksimirskom stadionu i drugim lokacijama u Zagrebu i okolici. Glavni grad tada Savezne Republike Hrvatske za Univerzijade u srpnju 1987. godine bio je živ kao malo kad, a u tih dva tjedna, koliko se održavala, sve su oči svijeta bile uprte u metropolu. Otprilike dvije godine prije pretvorila se i u veliko gradilište. Zapuštena Šalata dobila je novo ruho, a Jarun koji nije bio ništa više nego šljunčara postao je novo zagrebačko more. No, projekta kojeg se svi najviše sjećaju bilo je uređenje Trga Republike, koji danas nosi ime bana Josipa Jelačića.