Doznajemo! Sutra se konačno otvara podvožnjak kod Vjesnika? Evo detalja

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji sutra se, kako doznajemo, konačno otvara za promet. Prema neslužbenim informacijama koje smo dobili, završni radovi su pri kraju, a jedna od najfrekventnijih prometnica u Zagrebu bit će puštena u punom profilu. Upravo se završava asfaltiranje, rano ujutro kreće se s iscrtavanjem prometnih linija, a radnicima na terenu rečeno je da bi sutra posao trebao biti - dovršen.

Nakon požara Vjesnika prije četiri mjeseca, podsjetimo, podvožnjak je iz sigurnosnih razloga zatvoren, a tek prije nekoliko dana iz Ministarstva graditeljstva stiglo je zeleno svjetlo da je situacija na gradilištu kod nebodera konačno sigurna za njegovo puštanje u promet. Djelatnici Zagrebačkih cesta tijekom tjedna radili su na asfaltiranju podvožnjaka, ali to je samo dio posla. Kako je objasnio Marko Velzek, zamjenik pročelnika u Gradskom uredu za promet, potrebno je i ponovno uspostaviti staru regulaciju prometa, odnosno ukloniti premosnicu koja je služila kao privremeno prometno rješenje.

– Treba demontirati montažne rubnjake, reprogramirati pet semaforskih raskrižja, ukloniti linije signalizacije koje vode promet u obilazne pravce. To se planira u nekim etapama. Prvi korak je asfaltiranje, a onda se treba demontirati i premosnica jer promet ne može funkcionirati s oboje u funkciji u isto vrijeme. Treba vratiti i lijeve skretače, ima tu jako mnogo posla. Ova regulacija nije postavljena preko noći – poručio je nedavno Velzek. Riječ je, inače, o podvožnjaku kojim dnevno prolazi od 90 do 100 tisuća vozila u oba smjera.