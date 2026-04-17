ZATVOREN JE ČETIRI MJESECA

Doznajemo! Sutra se konačno otvara podvožnjak kod Vjesnika? Evo detalja

Zagreb: Počelo asfaltiranje podvožnjaka pored Vjesnikovog nebodara
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.04.2026.
u 12:49

Nakon požara nebodera prije četiri mjeseca, podsjetimo, podvožnjak je iz sigurnosnih razloga zatvoren, a tek prije nekoliko dana iz Ministarstva graditeljstva stiglo je zeleno svjetlo da je situacija na gradilištu kod konačno sigurna za njegovo puštanje u promet

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji sutra se, kako doznajemo, konačno otvara za promet. Prema neslužbenim informacijama koje smo dobili, završni radovi su pri kraju, a jedna od najfrekventnijih prometnica u Zagrebu bit će puštena u punom profilu. Upravo se završava asfaltiranje, rano ujutro kreće se s iscrtavanjem prometnih linija, a radnicima na terenu rečeno je da bi sutra posao trebao biti - dovršen. 

Nakon požara Vjesnika prije četiri mjeseca, podsjetimo, podvožnjak je iz sigurnosnih razloga zatvoren, a tek prije nekoliko dana iz Ministarstva graditeljstva stiglo je zeleno svjetlo da je situacija na gradilištu kod nebodera konačno sigurna za njegovo puštanje u promet. Djelatnici Zagrebačkih cesta tijekom tjedna radili su na asfaltiranju podvožnjaka, ali to je samo dio posla. Kako je objasnio Marko Velzek, zamjenik pročelnika u Gradskom uredu za promet, potrebno je i ponovno uspostaviti staru regulaciju prometa, odnosno ukloniti premosnicu koja je služila kao privremeno prometno rješenje. 

–  Treba demontirati montažne rubnjake, reprogramirati pet semaforskih raskrižja, ukloniti linije signalizacije koje vode promet u obilazne pravce. To se planira u nekim etapama. Prvi korak je asfaltiranje, a onda se treba demontirati i premosnica jer promet ne može funkcionirati s oboje u funkciji u isto vrijeme. Treba vratiti i lijeve skretače, ima tu jako mnogo posla. Ova regulacija nije postavljena preko noći – poručio je nedavno Velzek. Riječ je, inače, o podvožnjaku kojim dnevno prolazi od 90 do 100 tisuća vozila u oba smjera. 

Avatar rubinet
rubinet
13:06 17.04.2026.

Gledam sliku. Lijepo : nanosi se sloj asfalta. A hoće li se ova hrđava /ruzinava/ ograda obojiti? Hoće li se počupati korov?

Fotografije iz zraka stadiona Maksimir i SRC-a Svetice
MIJENJA SE VAŽAN DOKUMENT

Najveći zagrebački poligon za autoškole mora seliti! Znamo i kamo, instruktori nezadovoljni: 'To je nepraktično'

Poligon koji je zaključkom o davanju HAK-u na privremeno korištenje prometnih poligona bio uspostavljen na Borongaju  prenamijenjen je u "Park and Ride" površinu. Stoga, na predmetnoj čestici nije moguće provoditi program vozačkih ispita za buduće vozače motornih vozila. Kao zamjenska lokacija i prometni poligon određuje se površina na Žitnjaku – stoji u dokumentu

